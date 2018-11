Nog maar 5.000 kaarten te koop voor Zesdaagse volgend jaar Sabine Van Damme

22 november 2018

18u53 1 Gent In 3 dagen tijd zijn zowat 35.000 kaarten voor de Zesdaagse van 2019 de deur uit gevlogen. Een deel daarvan is opgekocht door sponsors en bedrijven, maar ook heel veel particulieren hebben al een zitje voor de Gentse Feesten van de Winter volgend jaar.

Het zweet van Iljo Keisse is nog niet opgedroogd op de piste, en het publiek verlangt al naar meer. De Zesdaagse van dit jaar was een topeditie, mét een spannende strijd en heel veel sfeer. En dus willen de mensen nu al zeker zijn van een plaats voor de volgende keer. Dan vindt de Zesdaagse plaats van dinsdag 12 tot zondag 17 november.

De ticketverkoop startte maandag om 11 uur, op donderdagavond zijn er nog iets meer dan 5.000 tickets over voor het gewone publiek. Voor vrijdag, zaterdag en zondag zijn alle zitplaatsen zelfs al uitverkocht. Op die dagen zijn er wel nog tickets voor het middenplein beschikbaar, voor de andere dagen zijn er nog zowel tribune- als middenpleinplaatsen te koop. Maar snel zijn lijkt in elk geval de boodschap. De wielrenners – en het is nog niet eens geweten wie dat zullen zijn – zullen zeker voor een vol huis rondjes draaien.

Bestel je tickets hier