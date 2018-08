Nog jaren wachten op vierde groenpool 02 augustus 2018

Er komt schot in de Vinderhoutse Bossen, het Parkbos groeit gestaag, en de Gentbrugse Meersen zijn al helemaal toegankelijk. Het is dus alleen nog wachten op die vierde beloofde groenpool, in het noorden van Gent.





Het terrein daarvoor is al gekend, dat wordt het Oud Vliegveld dat op grondgebied Oostakker en Lochristi ligt. Er is zelfs al een naam: 'Wonderwoud'. Maar op de inrichting ervan zal het minstens wachten zijn tot 2025, en zelfs dan zal het nog maar om een gedeelte gaan.





Het terrein is 200 hectare groot en omvat onder meer een zandwinningsput. Die ziet er vandaag een beetje uit als een kleine, verwilderde en vooral verlaten Blaarmeersen. Wonderwoud zal verder geen klassiek landschapspark worden. De ontwerpers kiezen voor een speels woud bovenop het opgehoogde vliegveld, met een wisselwerking tussen ondergrond, water en natuur. (VDS)