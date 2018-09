Nog geen verkiezingsaffiches uit vrees voor 'smoelmoeheid' 06 september 2018

02u34 0

Overal in Gent duiken de aanplakborden voor verkiezingsaffiches op, maar de eigenlijke affiches ontbreken nog. Hier en daar heeft al één dappere politicus een affiche geplakt, maar de meeste aanplakborden staan al dagen leeg. "Iedereen wacht wel heel lang dit jaar, maar als er één hangt, dan volgt de rest meestal snel", zegt schepen van Bevolking Sofie Bracke (Open VLD).





In Antwerpen worden er helemaal geen aanplakborden geplaatst, in Gent wel. Maar veel vraag lijkt er niet naar. "We plaatsten 70 van dergelijke panelen verspreid over heel Gent" zegt Sofie Bracke, die in Gent de verkiezingen voorbereidt. "Aanplakken mag wel degelijk van zodra de borden er staan. Maar voorlopig worden ze weinig gebruikt. De volgorde van de grote partijen is nog maar pas geloot. Meestal is er een ongeschreven wet dat lijst nummer 1 het linkse bord neemt en dat naarmate men een hoger cijfer heeft men meer de rechter kant van het bord gebruikt. Er komen ook nog heel wat kleinere partijen bij die ook hun plek zullen innemen op de borden."





Bij de partijen lijkt men vooral 'smoelmoeheid' te vrezen. "Je mag niet te vroeg pieken. Het is nog meer dan een maand tot de verkiezingen. Als je te vroeg begint, zijn mensen dat snel beu", legt ervaren rot Veli Yüksel (CD&V) uit. "Bovendien zijn affiches niet het allerbelangrijkste. Je moet in de eerste plaats in het echt gezien worden." (EDG)