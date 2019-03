Nog geen uitspraak Raad van State: Kompass Klub blijft dit weekend dicht Amelie Lens treedt zondag op in Antwerpen Sabine Van Damme

15 maart 2019

18u46 1 Gent Hoewel ze anders hadden gehoopt, moet de Kompass Klub dit weekend gesloten blijven. Burgemeester Mathias De Clercq sloot de populaire club na tal van drugsincidenten, waarop de eigenaars naar de Raad van State trokken voor een hoogdringende procedure. Maar ten vroegste maandag zal daar reactie op komen. Intussen zou De Clercq zelfs ‘bedreigd’ worden.

Er woedt op internet een storm van protest tegen de sluiting van de Kompass Klub. “De sluiting van één club lost het algemene drugsprobleem niet op”, klinkt het. Of nog: “Dit hadden we niet verwacht van een jonge, liberale burgemeester. Zo wring je het Gentse nachtleven de nek om, net als de ondernemers in Gent.” Vier maanden sluiten is immers de financiële doodsteek voor een jonge club die alle geplande optredens vooruit betaalde.

De Clercq bedreigd

Intussen zou Mathias De Clercq zelfs ‘bedreigd’ worden. Het kabinet verwijst voor commentaar naar de politie, die verwijzen naar het parket, en daar klinkt het dat de burgemeester geen klacht heeft neergelegd. Vermoedelijk gaat het dus om ‘bedreigingen’ via sociale media. Zo zou er zijn opgeroepen tot een rave-party voor het huis van de De Clercq, maar die oproep is intussen verdwenen. De Clercq krijgt geen fysieke bewaking, alleen worden de sociale media nauwlettend in de gaten gehouden.

Gevecht is niet voorbij

Tegen beter weten in bleef Kompass Klub hopen toch open te kunnen gaan. Het populaire event Met Amelie Lens wordt nu verschoven naar zondag. Een rare dag, maar het kan niet anders, zo klinkt het bij Kompass, want de agenda van Amelie zit vol tot februari 2020. Zondag dus, ergens in het Antwerpse, en ze zal spelen van 22 tot 2 uur. Ook Kobosil komt daar optreden. Het hele gebeuren start al om 16 uur.

De exacte locatie wordt gemaild naar mensen die tickets hadden. “Gelieve te verstaan dat dit buiten onze wil om is, en dat we alles doen om jullie toch een fantastisch feest te bezorgen. Het gevecht is niet voorbij”, klinkt het nog.

Opvallend is dat het protest tegen de sluiting van de populaire club niet alleen in Gent massaal is. Er komen boodschappen uit het hele land en zelfs internationale sterren moeien zich in het debat. Dj’s Amelie Lens, Dave Clarke, Bicep en Richie Hawtin betuigen openlijk hun steun, en ook de bekende Londense nachtclub Fabric liet zich al horen. De verwijten die Mathias De Clercq via de sociale media naar het hoofd krijgt geslingerd, zijn meer dan stevig te noemen.

En toch nam De Clercq zijn beslissing niet zomaar, zo blijkt uit interne documenten. Al twee jaar lang wordt Kompass van dichtbij gevolgd. Bij elke controle van de politie rond de club test het overgrote deel van de gecontroleerde chauffeurs positief op drugs, dikwijls zelfs in combinatie met alcohol. Maatregelen zoals het verdelen van gratis drinkwater in de club worden al ruim een jaar gevraagd, maar niet ingewilligd.

Dode gevallen

In de documenten staat wel dat 18 van de 23 dealers die vorig jaar werden opgepakt, betrapt werden door medewerkers van de club. Maar verder zijn ze er bij de stad van overtuigd dat de Kompass Klub druggebruik en zelfs dealen faciliteert. Bovendien heeft het UZ meerdere keren zijn bezorgdheid geuit naar het stadsbestuur over de vele interventies in de club, telkens wegens intoxicatie. Behalve één dodelijk slachtoffer werd dit jaar ook al iemand in coma afgevoerd.

Op het kabinet van de burgemeester mag niemand commentaar geven zolang de procedure loopt. De club kan nog beroep aantekenen.