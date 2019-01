Nog geen uitspraak over Holy Food Market, bedrijfsfeest verplaatst Leys: “Ik heb het gehad met pesterijen van brandweer en stad” Sabine Van Damme

15 januari 2019

18u56 0 Gent De kortgedingrechter heeft vandaag geen uitspraak meer gedaan over het al dan niet heropenen van de Holy Food Market aan de Ottogracht. Het verzoekschrift van Ladislas Leys werd pas om 14 uur ingediend. Een bedrijfsfeest voor 1.500 mensen werd last minute verplaatst naar de Art Cube.

De Holy Food Market blijft dus ook vanavond nog dicht. De culinaire markthal in de vroegere Baudelokapel werd zaterdag op burgemeestersbevel gesloten, na advies van de brandweer. “Maar de sluiting is compleet buiten proportie”, vindt Leys. “Er is geen risico.” Twistpunt is de buitendeur, die naar binnen open draaide, en dat mag niet volgens de brandvoorschriften. Leys wist al sinds mei dat er een ander soort deur moest komen, die naar buiten open klapt. Maar hij zegt geconfronteerd te zijn geweest met administratieve traagheid bij monumentenzorg en stedenbouw, waardoor hij pas eind september de juiste deur kon bestellen. En aangezien de levering nu al twee keer vertraging opliep, was het geduld bij de brandweer op.

“Ik heb de deur waarover het gaat weggehaald”, zegt Leys nu. “Het risico is dus weg, er is geen enkele reden om mijn zaak te sluiten. Dit gaat puur om pesterijen door de brandweer en de stad. Ze hebben het gewoon op mij gemunt.”

In elk geval, aangezien de kortgedingrechter zich vandaag niet uitsprak, mag de zaak ook vanavond niet open. Een bedrijfsfeest voor 1.500 mensen is last minute verplaatst naar Art Cube aan de Wiedauwkaai. Leys maakt gewag van 85.000 euro verlies, en wil die op de stad verhalen als hij gelijk krijgt van de rechtbank. Wordt hij in het ongelijk gesteld, dan overweegt hij er gewoon de brui aan te geven. “Moegestreden”, noemt hij het. Al zegt hij dat dat nog niet definitief is. “Maar ik heb er wel al aan gedacht, om het gewoon op te geven”, zucht hij.

Meer over Ladislas Leys