Nog geen spoor naar daders die Zakman in elkaar sloegen 09 augustus 2018

Er is nog geen spoor naar de daders die Antoon alias Zakman bestolen en in elkaar sloegen. De vraag naar getuigen heeft voorlopig weinig opgeleverd.





Dinsdagnamiddag lag Zakman om 16 uur te slapen aan de Tweekerkenstraat, aan het gebouw van de Universiteit Gent toen twee mannen hem benaderden. Eén van de twee besloot hem te bestelen. Toen hij wakker werd, sloeg de dader hem in elkaar. Antoon rende naar een schilder, Carl, die de deuren van de Sint-Pieterskerk aan het schilderen was. 'Hij kwam in volle paniek af", zegt Carl. "Zijn gezicht hing vol met bloed. Ik heb hem dan meegenomen naar een verantwoordelijke van de Sint-Pietersabdij." Antoon kon een beschrijving geven van de dader aan de politie. De eerste dader is een blanke man van rond de 30 jaar. Hij heeft halflang zwart haar en een zwarte snor. Hij heeft een donkere stoppelbaard en had donkere kledij aan. De dader had een vreemde tongval, vermoedelijk gaat het om een Slavische taal.





Tips zijn altijd welkom bij de lokale politie van Gent op het nummer 09/266.61.11 of via e-mail: meldpunt@politie.gent.be.





(DJG)