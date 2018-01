Nog geen Guillaume Reynebeau 24 januari 2018

"Mijn moeder wilde mij Guillaume noemen, maar mijn vader vreesde dat ik in Gent 'Gillioam' zou genoemd worden. Dus werd ik gewoon Guy", biecht Guy Reynebeau (sp.a) op. "Toen ik las dat de wet op het aanpassen van voornamen zou versoepeld worden, wou ik alsnog Guillaume op mijn pas laten zetten. Maar nu blijkt dat het om een stukje aankondigingspolitiek gaat. Nu blijkt dat de wet nog naar het parlement moet. Er komt wellicht eerst ook nog een omzendbrief en afhankelijk van de inhoud van de wet kunnen de gemeenten pas de discussie over tarifering aangaan eens alles officieel is. De eenvoudige wijziging van voornamen aan het stadsloket is nog niet voor morgen, en Guillaume Reynebeau dus ook niet." (VDS)