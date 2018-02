Nog geen fietsersbrug wegens te duur CONSTRUCTIE WATERSPORTBAAN KOST PLOTS VIJF MILJOEN MEER ERIK DE TROYER

20 februari 2018

02u34 0 Gent De fietsers- en voetgangersbrug over de Watersportbaan komt er dit jaar niet. De stad gaat op zoek naar een nieuwe ontwerper omdat de brug plots geen drie maar acht miljoen euro zou kosten. Architect Pieter D'Haeseleer begrijpt het niet. "Natuurlijk is die brug duurder, want ze moest plots langer en breder."

De fietsers- en voetgangersbrug over de Watersportbaan was één van de paradepaardjes van het stadsbestuur. Ze moest het sluitstuk worden van het zogenaamde Westerringspoor, een lange fietsroute op het traject van een vroegere treinroute. Een deel daarvan werd al in de jaren 80 aabgelegd en de stad doet inspanningen om alles nu met elkaar te verbinden.





Via een openbare aanbesteding werd de brug twee jaar geleden al toegewezen aan het ontwerpteam BWB van de Gentse architect Pieter D'Haeseleer. Het ontwerp van de hangbrug symboliseerde een roeier die de riemen aanhaalde. Bij zo'n architectuurwedstrijd moet aangegeven worden hoeveel het bouwwerk zal kosten. Het is niet de enige, maar wel een van de belangrijkste factoren om een keuze te maken. De architect berekende de kosten op 3 miljoen euro, maar recent bleken de geschatte kosten compleet uit de hand te lopen.





"Inmiddels was de schatting opgelopen tot 8 miljoen euro", legt schepen vn mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) uit. "Ik zou die brug dolgraag bouwen, maar dit was niet meer te verantwoorden. Het gebeurt wel vaker dat bouwwerken duurder uitdraaien dan gepland, maar niet bij werken van deze omvang. Die 5 miljoen euro kunnen we als stad op een betere manier gebruiken om de fietsveiligheid te verhogen. Het is ook nodig", stelt Watteeuw.





1,5 jaar vertraging

De stad begint dus een volledig nieuwe aanbestedingsprocedure voor de brug over de Watersportbaan. "Realistisch gezien zal dat voor een vertraging van zowat anderhalf jaar zorgen. We gaan voor een volledig nieuw ontwerp en dat vraagt tijd. Maar er zal een nieuwe brug komen", verzekert Watteeuw.





Vergeleken met de andere fietsersbruggen in het Gentse lijkt 8 miljoen inderdaad zwaar overdreven. De dubbele fietsersbrug van de Parkbosbruggen over de R4 en de E40 kostten samen zo'n 4 miljoen euro. De fietsersbrug aan de Zuiderpoort wordt geschat op 2,3 miljoen euro.





Architect Pieter D'Haeseleer zegt echter dat het verhaal van de stad niet klopt.





"Dat de brug duurder uitvalt dan gepland klopt, maar dat komt omdat de stad de spelregels tijdens de aanbesteding heeft veranderd. Plots moest de volledige omgeving rond de brug heraangelegd worden en moest de brug langer en breder worden. Dan wordt ze natuurlijk duurder. Ik zie niet in hoe de stad denkt om een dergelijke monumentale brug te bouwen voor drie miljoen euro", zegt hij. "Dat de brug plots acht miljoen zou gaan kosten klopt helemaal niet. De brug bouwen zou 5 miljoenkosten, geen 8 miljoen. Ik weet niet goed hoe ik deze beslissing van de stad een plaats moet geven", klinkt het.