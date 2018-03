Nog even wachten op 'interventiekaart' WETTELIJKE BEPERKINGEN ROND PRIVILEGE VOOR AANNEMERS SABINE VAN DAMME

21 maart 2018

02u49 0 Gent Filip Watteeuw kondigde het bij de evaluatie van het circulatieplan vorige vrijdag zelf aan: er zou een soort 'interventiekaart' komen, zodat aannemers die een dringend euvel moeten herstellen toelating krijgen om op bewonersplaatsen te parkeren. "Doe het dan meteen", vond Sandra Van Renterghem (N-VA), die een voorstel indiende op de gemeenteraad maandag. "Maar zo simpel is het wettelijk gezien niet", aldus Watteeuw.

Parkeren in Gent blijft een heikel thema. Sinds de invoering van het circulatieplan klagen aannemers steen en been over het vergunningensysteem in Gent én de parkeermogelijkheden. Bij de evaluatie van het circulatieplan na bijna een jaar was het een van de actiepunten die de stad aankondigde: een vereenvoudiging van het vergunningsysteem én een 'interventiekaart' waarvoor aannemers voor een korte periode op bewonersplaatsen zouden mogen staan.





"Als u het zelf voorstelt, voer het dan meteen in", vond Sandra Van Renterghem van N-VA, en ze diende maandagavond meteen een voorstel tot raadsbesluit in op de gemeenteraad.





"Maar zo makkelijk gaat het allemaal niet", foeterde Watteeuw.





Gedoogbeleid zorgverleners

"Er zijn wettelijke beperkingen op wat mag en niet mag op bewonersplaatsen. Eigenlijk is wat wij doen voor de zorgverleners al niet wettelijk. We voeren voor hen een gedoogbeleid, zodat zij op bewonersplaatsen mogen staan. Maar dat gaat om maximaal 1.000 vergunningen, en die zijn er nooit allemaal tegelijk. Bovendien staan ze altijd voor een heel korte tijdspanne - de duur van de verzorging - geparkeerd. Ook autodelers mogen overigens op bewonersplaatsen staan. Maar ook dat gaat per definitie over kort gebruik, en er zijn maar 400 Cambio-auto's. Als we een kaart voor aannemers moeten uitschrijven, gaat dat om 6.000 potentiële vergunningen. Dat is gewoon te veel om te gedogen. Door dit ondoordacht in te voeren, riskeren we de vergunningen voor zorgverstrekkers ook te moeten intrekken. Dat willen we absoluut vermijden."





Onzin

"Onzin", vindt Van Renterghem. "Wettelijk gezien zijn er wél mogelijkheden, dat hebben we door verschillende instanties laten onderzoeken. Er is een mogelijkheid om 'bewonersparkeren' uit te breiden tot 'Parkeerkaart', en de modaliteiten van een 'parkeerkaart' kan de stad of gemeente dan zelf invullen. Ik vrees dat de schepen dit gewoon op de lange baan wil schuiven." Watteeuw verzekert dat dat niet zo is. "Maar we moeten de categorie correct kunnen omschrijven. We moeten kijken hoe we kunnen aangeven dat het gaat over aannemers die kortlopende interventies doen." Simpel, vindt Van Renterghem. "Dat kan perfect aangegeven worden met de parkeerschijf, of zelfs door elektronisch in te geven wanneer je toekomt en vertrekt. Het is een kwestie van willen." Watteeuw beloofde tegen de volgende maand met een voorstel naar de commissie te komen.