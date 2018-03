Nog eens 42 extra plaatsen in Gentse scholen 08 maart 2018

Er is goed nieuws voor sommige ouders en jongeren die na het nieuwe aanmeldsysteem nog op zoek zijn naar een plaats in het eerste jaar van het secundaire onderwijs. Het Atheneum Wispelberg, Voskenslaan en de Hotelschool breiden uit en creëren 42 extra plaatsen. Toch zijn niet alle problemen daarmee opgelost.





Een aantal ouders en kinderen woonden gisteren de gemeenteraadscommissie bij, waar duchtig gedebatteerd werd over het aanmeldssysteem. Zo ook de 11-jarige Colette, die nog steeds hoopt op een plaats in het Sint-Pietersinstituut. Een aantal ouders, waarvan een delegatie deze avond ontvangen worden door schepen Decruynaere voor een overleg, blijven zich zorgen maken over de toekomst van hun kind . "Wij zullen pas tevreden zijn als 100 procent van de mensen geholpen is. Er moet een oplossing komen voor élk kind", zegt Kurt Wolfensberger.





Raadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) vroeg zich af of het nieuwe systeem wel voldoende op punt stond om dit jaar al in te voeren. Paul Goossens (CD&V) pleitte voor de invoering van een systeem dat het onderling ruilen van tickets mogelijk maakte. Schepen Elke Decruynaere (Groen) reageerde terughoudend op een ruilsysteem. "Het belang van de volgorde op de wachtlijsten is fundamenteel. In Antwerpen is het in het verleden gebeurd dat er kampeerplaatsen verkocht zijn. Toestanden waar we niet heen willen." Decruynaere benadrukte ook dat ze twee jaar geleden al een brief verstuurde naar minister van Onderwijs Crevits om een aanmeldingssysteem voor secundair onderwijs op punt te stellen.(YDS)