Nog een topviolist in de bres voor Sint-Anna Ook Sigiswald Kuijken komt gratis spelen om de kerk te redden Sabine Van Damme

14 januari 2019

17u44 0 Gent Dinsdag zal Mikhail Bresverkhni niet alleen staan op de trappen van de Sint-Annakerk. Hij krijgt er gezelschap van een andere topviolist: Sigiswald Kuijken. Die komt spelen op zijn ‘viola da spalla’, een vergeten instrument waarvan er maar drie exemplaren bestaan in de hele wereld. Nog een reden nodig langs te gaan?

De Sint-Annakerk die een Delhaize wordt, dat zien heel wat mensen niet zitten. En ook al zou de supermarktketen er geen ordinaire winkel met rekken van maken, en zelfs al zal er de eerste vijf jaar geen Delhaize komen, toch zwelt het protest tegen deze omstreden herbestemming aan. Maar het is de Russische Gentenaar Mikhail Bezverkhni, in 1979 winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd, die een echte actie opstartte. Hij vindt dat de kerk, met haar fantastische akoestiek, een culturele bestemming moet krijgen, voor concerten, optredens, tentoonstellingen en theater. Om zijn eis kracht bij te zetten speelt hij sinds vorige week élke middag van 12 tot 14 uur viool op de trappen van de Sint-Annakerk. Tot hij binnen mag spelen. Voorlopig kreeg hij de sleutel van de kerk nog niet in handen.

Elke dag komt er meer volk opdagen om naar de mini-concerten van Bezverkhni te luisteren. Af en toe komt een andere muzikant even meespelen. Maar morgen komt er nog een topnaam uit de klassieke wereld protesteren. Niemand minder dan violist en dirigent Sigiswald Kuijken belooft om te komen spelen. Kuijken verdiepte zich door zelfstudie in de bouw en speeltechnieken van oude instrumenten. Bij zijn bronnenstudie voor de vertolking van de cellosuites van Bach (her)ontdekte hij de viola da spalla, een instrument dat hij in 2004 liet nabouwen. Het is een vergeten solistisch basinstrument, waarvoor Johann Sebastian Bach zijn beroemde cellosuites schreef. Van dat uitzonderlijke instrument bestaan er blijkbaar maar drie exemplaren in de hele wereld, en dat instrument zal Kuijken dinsdagmiddag dus bespelen op de trappen van de Sint-Annakerk.

Ondertussen heeft ook de PVDA niet stilgezeten. Die partij is een petitie gestart tegen het omvormen van de Sint-Annakerk naar een supermarkt, en verzamelde intussen bijna 4.000 handtekeningen. Die worden woensdag overhandigd aan burgemeester Mathias De Clercq. “De burgemeester zei het nog op de nieuwjaarsreceptie: ‘Gentenaars hebben allemaal een gedacht, en dat is goed, en de komende jaren zal u veel met dat gedacht kunnen doen”, stelt Tom De Meester. “Maar waar is de inspraak rond Sint-Anna? Wat wordt daar met ons gedacht gedaan?” PVDA vraagt om de procedure voor de herbestemming van Sint-Anna terug op te starten, en specifiek op zoek te gaan naar ‘een culturele of semi-publieke invulling’. Het grootste probleem daarbij is dat de kosten voor de broodnodige restauratiewerken aan het kerkgebouw heel hoog oplopen. Als de stad die restauratie zelf moet financieren, zou dat een flinke hap uit het budget betekenen, terwijl Delhaize die kosten zelf zou dragen.

Dinsdag 15/1 van 12 tot 14 uur: Sigiswald Kuijken aan Sint-Anna. Volg de acties op de Facebookpagina S.O.S. Sint-Anna