Nog een pintje? Ruil vuile beker in voor propere, volle Gentse Feesten | 1 HERBRUIKBARE BEKER VAN 1 EURO VOOR 7 PLEINEN SABINE VAN DAMME

12 juli 2018

02u33 14 Gent Voor het eerst zal je 's nachts in de Feestenzone niet wandelen over een tapijt van vertrappelde plastic bekertjes. De wegwerpbekers zijn verbannen van de Gentse Feesten. Maar hoe zit dat nu precies met die herbruikbare bekers? Hoe werkt het? En wat kost het? Milieuschepen Tine Heyse en Ivan Saerens, organisator op het Sint-Baafsplein geven tekst en uitleg.

Waar is dé Gentse Feestenbeker allemaal in omloop?

Milieuschepen Tine Heyse: "Op 7 pleinen kan je de beker aankopen, gebruiken en weer inwisselen. Het gaat om Boomtown, Luisterplein, Sint-Baafs, Trefpunt (dus ook Baudelo), PoléPolé, Vlasmarkt, en MiramirO. Ook de andere pleinen werken ecologisch, maar met andere, eigen systemen."





Hoeveel bekers zijn er besteld?

Heyse: "De 7 pleinen hebben samen 600.000 herbruikbare exemplaren besteld."





En waar staan die?

Heyse: "Ze worden geleverd in een loods van de stad in de haven. Van daaruit worden ze met bestelwagentjes, waarbij ook een CNG-wagen, naar het centrum gebracht. Dat gebeurt telkens tussen 6 en 13 uur. Tegelijk worden ook de vuile bekers opgehaald. Die gaan dan terug naar de haven, en naar hun thuisbasis in Luik om afgewassen te worden. Aan de rand van de Feestenzone houden we wel nog reserve-propere-bekers klaar, indien nodig. Eens de bekers op de pleinen zijn, zijn de organisatoren verantwoordelijk voor het verloop."





En hoe werkt het? Ik bestel een pintje en dan?

Ivan Saerens van het Sint-Baafsplein: "En je betaalt 2,80 euro voor die pint, en 1 euro extra voor de beker. 3,80 euro dus."





En dan wil ik een tweede pintje. Moet ik dan eerst mijn vuile beker ergens inleveren?

Saerens: "Neen. Je gaat naar de toog, geeft de vuile beker af, en je krijgt een propere - gevulde - in de plaats, voor 2,80 euro. Pas als je naar huis wil, geef je je laatste beker terug en krijg je een euro in de plaats. Dat inruilen is ook gewoon aan de toog, er komen geen aparte hokjes om bekers te ruilen of zo. En zo zal het op alle pleinen zijn."





En hoe zit dat met die bierkannen?

Saerens: "Zelfde systeem, maar je doet er wel voordeel mee. Je koopt een kan van 1,5 liter bier, goed voor 6 pinten, voor 15 euro, en je betaalt 5 euro borg voor de kan. En als je de kan teruggeeft aan de toog, krijg je een briefje van 5 terug."





Moet ik mijn 'Sint-Baafs-beker' teruggeven op Sint-Baafs?

Saerens: "Neen, dat is juist zo goed aan dit systeem. Koop je beker op gelijk welk van de deelnemende pleinen, en geef hem ook gelijk waar terug. Voor een Boomtown-beker kan je perfect bij Trefpunt je euro terugvragen. Het zijn dezelfde bekers, je ziet dus niet waar ze gekocht zijn."





En als ik om een of andere reden mijn beker toch gewoon tegen de grond keil?

Saerens: "Dan zal er wel iemand anders zijn die die opraapt en inruilt voor een euro. We zijn er vrij zeker zijn dat de pleinen er netjes bij zullen liggen 's morgens."





Tenzij iedereen blik koopt natuurlijk. Maar dat is niet de bedoeling. Drank kopen op de pleinen houdt de Feesten gratis!