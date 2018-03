Nog een jaar fietsers op Dampoort EERSTE SPADESTEEK VOOR TUNNEL ONDER SPOORWEGBERM ERIK DE TROYER

02 maart 2018

02 maart 2018

Gent Tegen voorjaar 2019 moeten fietsers de gevaarlijke Dampoort kunnen vermijden. Volgende maandag start de bouw van een fietserstunnel onder de sporen van het Dampoortstation. Een verkiezingsbelofte van midden jaren 90.

Gisteren gaven mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen), gedeputeerde Peter Hertog en enkele enthousiaste fietsers de eerste spadesteek. Alhoewel. Door de aanhoudende vrieskou raakten de gravers geen centimeter diep. "Vanaf hier laten we het over aan de aannemer", lachte Watteeuw.





De Dampoort blijft ondanks heel wat ingrepen om de veiligheid te verbeteren een bijzonder gevaarlijk punt voor wie er met de fiets voorbij moet. De nieuwe fietserstunnel moet een oplossing bieden voor die situatie. "Wie van Sint-Amandsberg komt of er naartoe moet, zal de Dampoort kunnen vermijden. Het is een tunnel waar al tientallen jaren over gedroomd wordt, maar die er nooit gekomen is", legt Watteeuw uit. "We zijn met het dodelijk ongeval van vorige week met de neus op de feiten gedrukt. Een dergelijk ongeval raakt u als mens en politicus. Het geeft aan dat we werk moeten maken van veilige infrastructuur voor fietsers."





Parking winkelcentrum

De tunnel verbindt de Kasteellaan ter hoogte van de Gandastraat met het fietspad naar de parking van het winkelcentrum langs de Dendermondsesteenweg. Het fietspad loopt dood op de parking. Bovendien werd die parking jarenlang 's avonds afgesloten om te voorkomen dat er na sluiting geparkeerd zou worden. Wie er met de fiets aankwam, moest dus een heel eind terugkeren. Intussen is de parking een echte buurtparking geworden en blijft het hek dag en nacht open. De tunnel zorgt er voor dat er nu een veilig fietspad richting stadsring is.





De tunnel zelf wordt een technisch huzarenstukje. "Als dergelijke tunnels gebouwd moeten worden, haalt men er meestal de sporen af, plaatst men een tunnel en legt men de sporen terug. Dat kan hier echter niet", zegt Jonas Van Durme van aannemer Franki Construct. "We zullen buizen dwars door de spoorberm steken. Die moeten er voor zorgen dat we de grond daaronder kunnen wegduwen en weggraven. We hebben een strikt werkschema opgelegd gekregen om de tunnel te bouwen. De plaatsing van de buizen moet 's nachts gebeuren. Dat duurt tot mei. In oktober, november kunnen we de eigenlijke tunnel maken. Daarna moet ook de toegangsweg nog aangelegd worden."





3,8 miljoen euro

De tunnel is ongeveer dertig meter lang en 6 meter breed, waarvan 2 meter voetpad en 4 meter fietspad. Hij kost 3,8 miljoen euro. Op maandag 5 maart beginnen de voorbereidende werken. Hij moet in het voorjaar van 2019 klaar zijn.