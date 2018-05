Nog deze zomer luxefrieten van Sergio 17 mei 2018

Deze zomer al kunnen de Gentenaars in eigen stad smullen van het 'Frites Atelier' van sterrenchef Sergio Herman, op de hoek van de Groentenmarkt en de Langemunt, waar lange tijd een schoenenwinkel zat. De Zeeuwse publiekslieveling lanceerde zijn luxefrituur eerder al in Antwerpen en Nederland. Het is alleen nog wachten op de goedkeuring van de stad Gent, maar die volgt normaal deze week. Dat zegt een woordvoerder van Sergio in de Nederlands pers. Op het menu staat friet van culinaire topkwaliteit, gemaakt van Zeeuwse aardappelen en vergezeld van speciale sauzen. 'Voor de goedkoop' moet je er niet zijn: Sergio vraagt 3,5 euro voor een bakje, een potje mayonaise kost 1,5 euro. Friet met stoofvlees en mayonaise kost 8,75 euro. (VDS)