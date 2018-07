Nog 500 kilometer voor WK-lifters 10 juli 2018

De drie medewerkers van het Gentse videomarketingbedrijf StoryMe zijn bijna in Rusland. Ze hebben Daugavpils bereikt, een stad in buurland Letland. Vrijdag vertrokken ze in Gent al liftend naar Sint-Petersburg voor de halve finale van het WK. Ze hebben er al 2.108 kilometer op zitten. Elisabeth: "We zijn al bijna in een vechtpartij beland met een dronken Pool. Het plan is nu is om in Riga te geraken en zo tot in Sint-Petersburg". Nog 500 kilometer te gaan en ze kunnen onze Rode Duivels aan het werk zien. (DJG)