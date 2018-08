Nog 30 kandidaten in de running voor gouverneur 09 augustus 2018

Jan Briers stopt op 1 november als gouverneur van Oost-Vlaanderen. Dat moet, omdat hij dan 65 jaar is. Zijn afscheidsfeest, met 3 debatten, wordt op 23 oktober gehouden. Ondertussen wordt naarstig gezocht naar een opvolger. Voor het eerst verloopt dat via een procedure met een open oproep. Iedereen kon zich kandidaat stellen voor de functie die 74.200 euro per jaar oplevert, en 35 betaalde vakantiedagen en enkele mooie extralegale voordelen, zoals een gigantisch huis op de Vlasmarkt. 104 mensen deden dat ook. Een selectiebureau heeft daaruit nu 30 mensen geselecteerd die het meest geschikt lijken voor de functie. Voor eind augustus zullen zijn een assessment moeten afleggen. Dan maakt het selectiebureau een short-list, die in september aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd. Zij zullen de meest geschikte kandidaat voordragen, maar ook de federale regering moet haar fiat geven. (VDS)