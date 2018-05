Nog 144 dagen tot verkiezingen, maar daar is de eerste affiche al 23 mei 2018

Er moet er altijd eentje de eerste zijn. Dit keer is dat Carl De Decker, die blijkbaar niet meer kan wachten. Vijf maanden voor de verkiezingen hangt zijn affiche al uit, niet met wilde slogans of mooi beelden. Gewoon zijn hoofd en zijn nummer, 7 op de Open Vld-lijst. "Het campagne-beest in mij kan inderdaad niet meer wachten", grijnst hij. "Mijn slogan is 'Carl doet'. Dus doe ik het." En dus hangt Carl nu op een ledscherm aan de computerwinkel aan de Zwijnaardsesteenweg 45, vlak bij de Heuvelpoort. (VDS)