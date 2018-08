Nog 106 onverdoofde slachtingen 21 augustus 2018

02u31 0

De islamitische gemeenschap viert vandaag het Offerfeest. Voor het laatst kunnen Gentse moslims een schaap onverdoofd laten slachten. Daarvoor werkt de stad samen met een slachthuis in Zele. In totaal kozen 106 gezinnen op die manier te laten slachten. Vanaf volgend jaar is er een nieuwe wetgeving en zal men enkel nog verdoofd kunnen slachten. Wie dit jaar al voor verdoofd slachten opteerde, kan terechtt op een tijdelijke slachtvloer in Londerzeel. Daar wordt geslacht na gebruik van een verdovingstoestel. Het gebruik van deze slachtvloer is gratis om moslims te stimuleren om voor verdoofd slachten te kiezen. Sinds donderdag 16 augustus geldt in Gent een sperperiode waarin alle vormen van thuisslachtingen verboden zijn. Dat duurt tot 24 augustus. (EDG)