Nog 100 dagen en ’t is Gentse Feesten: dit kunnen wij nu al vertellen Sabine Van Damme

10 april 2019

07u01 0 Gent Het is jarenlang ‘bon ton’ geweest om als Gentenaar te zeggen dat de Gentse Feesten niet meer voor de Gentenaars zijn. Wie dat beweert, moet het er toch nog eens op wagen. Er is veel veranderd, vooral op weekdagen. Het gratis straatfestival draait weer meer om ontmoeten, om Gentse artiesten en Gentse muziek, en het is weer gezellig geworden. Honderd dagen voor de start hebben wij er al zin in. U ook?

Leve de weekdagen!

Ja, in de weekends worden de Gentse Feesten nog wel eens overrompeld door buitenstaanders. De sfeer is dan ook anders, en er staan dikwijls wat men dan ‘grote namen’ noemt, geprogrammeerd. Maar de tijd van ‘Meer! Groter! Wilder!’ is duidelijk voorbij. Op weekdagen worden de Gentse Feesten weer ingenomen door Gentenaars. Je kan er weer stadsgenoten tegen het lijf lopen en oeverloos blijven plakken. Je vindt ook weer een plaatsje op de terrassen. Er is ook overdag van alles te doen. Er staan verrassend veel Gentse artiesten op de podia. En er zijn weer leuke straatacts te ontdekken. Dus Gentenaars, kom terug!

Leve de draak!

De vuurspuwende draak op de Belforttoren was vorig jaar dé hit van de Gentse Feesten. Elke avond stonden mensen minutenlang op voorhand al omhoog te staren om niks van het spektakel te missen. Het goede nieuws is: de installatie om de draak vuur te doen spuwen, is aangekocht door de stad. Ze ligt dus netjes opgeborgen in een doos te wachten om nog eens gebruikt te worden. Of dat opnieuw tijdens de Gentse Feesten zal zijn, is nog niet beslist. Beslissingen nemen in een stadsbestuur met vier partijen gaat immers niet zo snel. Maar bij deze alvast een pleidooi van ondergetekende en van heel veel Gentenaars: laat onze draak weer vuur spuwen!

Leve het Bisdomplein!

Het Bisdomplein? Ja, dat pleintje tussen de Reep en het Maaseikplein, dat is geen parking meer. Dat is een heel mooi en gezellig plekje geworden. Ooit maakte het deel uit van de Gentse Feesten, omdat daar de eretribune werd gezet voor de ter ziele gegane openingsstoet. Sindsdien was het weer gewoon parking. Vorig jaar was er alvast een aanvraag van creatievelingen om het pleintje te mogen innemen tijdens de Feesten. Niet voor lawaaierige versterkte muziek en braspartijen, wel voor leuke akoestische acts. Uiteraard werd dat in de maanden net voor de verkiezingen keihard afgewezen. En de kans dat er in het eerste jaar van een nieuwe legislatuur iets verandert, is ook klein. Maar dat Bisdompleintje inlijven bij de Gentse Feesten en er iets Place Muzette-achtigs van maken? Waarom niet?

Leve de openingsact!

Oei, zou daar al aan gedacht zijn in het stadhuis? Er moet een openingsevenement gevonden worden. Vroeger was dat simpel. De zaterdag om 14 uur vertrok de stoet en ’t spel was espe. Maar die stoet is er niet meer. En we starten tegenwoordig al met feesten op vrijdagavond. Sinds het verdwijnen van de openingsparade was er al een rouwstoet om de eigenlijke stoet te begraven, de Langste Fanfare, een minder geslaagd vuurspektakel en vorig jaar een spectaculaire, maar extreem korte act met hoogspanning. Wat brengt 2019?

Leve de optredens!

Er zijn er al enkelen die namen hebben gelost. Het is altijd uitkijken naar wie en wat er op de podia zal staan. En het is altijd leuk om een programma uit te stippelen, waarvan je vooraf weet dat je het toch niet zal volgen omdat je onderweg volk tegenkomt dat je meesleept naar andere oorden, of omdat je gewoon elders iets tegenkomt dat de moeite is om te blijven staan. Wat weten we al? Praga Kahn komt naar de Korenmarkt. BiezeBaaze herrijst nog eens op het Sint-Baafsplein. Boomtown lokte Graham Nash. Het Luisterplein loste al de namen Lieven Tavernier, Dirk Blanchaert en The Golden Glows. De rest van de namen zullen in de loop van de volgende weken bekend raken. Maar muzikale redenen om naar de Feesten af te zakken zullen er sowieso meer dan genoeg zijn.

Leve de GRATIS Gentse Feesten!

Al wordt dat steeds meer een strijd. Want de organisatoren halen hun geld niet alleen uit de zakken van het stadsbestuur, maar vooral ook uit de opbrengst van de drank. En het is niet omdat wij gratis mogen komen kijken, dat al die groepen gratis komen optreden. Integendeel. Steeds meer mensen slepen echter goedkoop bier in blik mee naar het centrum en kopen niks op de pleinen. Oké, 3 euro voor een pint is veel, maar een ticket voor Werchter of Pukkelpop is ook duur, en daar krijg je geen drank en ook geen vuurspuwende draak bij. Koop uw drank dus op de pleinen, en bedenk dat je daarmee mee betaalt voor het optreden waarnaar je staat te kijken.

Leve één herbruikbare beker

Massaal bekers en afval op de grond smijten is zo 2017, daar doen we in Gent niet meer aan mee. Iedereen aan de herbruikbare bekers dus, en daar kunnen we mee leven. Maar de soep van vorig jaar, waarbij op 7 plaatsen dezelfde, en op alle andere plaatsen 7 verschillende bekers gebruikt werden, nee, dat is er over. De stad heeft nog 100 dagen om een geniale oplossing te bedenken voor dat probleem. Met vier partijen in de meerderheid is de kans groter dat toch iémand met een lumineus idee op de proppen komt, niet? Eén tarief voor gelijk welke beker, en elke beker overal inwisselbaar. Dat moet het worden. Overigens, dat afwassen van die bekers in Luik, dat was een slechte grap. En slecht voor onze ecologische voetafdruk. Klimaatspijbelaars genoeg om alles af te wassen in Gent, als ze dan toch écht iets willen doen, horen we hier en daar al fluisteren.

Leve de Vlasmarkt!

Wie er toch nog gewoon een nationale sport van wil maken om zat naar huis te kruipen als al de rest al lang weer is gaan werken, kan nog steeds op de Vlasmarkt terecht. Daar is alles zowat gebleven zoals het altijd al was. Alleen dat vechten van vroeger, dat doen ze daar niet meer. Iedereen is nu vriendelijk tegen elkaar, en trakteert elkaar pinten en Irish Coffees tot de zon opkomt. Afspraak onder de discobol!

En leve de zon!

Zo warm als vorig jaar hoeft het niet per se te zijn, maar 10 dagen mooi weer op de Gentse Feesten, daar hopen we toch opnieuw op.