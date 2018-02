NMBS voor rechtbank wegens blootstelling werknemers aan chroom-6 03 februari 2018

03u11 0 Gent De NMBS zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden omdat tientallen werknemers tussen 2014 en 2016 werden blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom-6 in de werkplaats in Gentbrugge. "Intussen gebeurt alles zoals het moet", klinkt het bij een werknemer.

Begin 2016 kwam aan het licht dat verschillende arbeiders in de NMBS-werkplaats in Gentbrugge in aanraking kwamen met het giftige chroom-6 toen ze verflagen van oude treinstellen afschuurden.





De medewerkers werden meteen aan medische proeven onderworpen, waarbij enkelen verhoogde bloedwaarden toonden. Het was echter niet duidelijk of dat kwam door de blootstelling aan de kankerverwekkende stof.





"De gevolgen kunnen veel later nog de kop opsteken", weet een werknemer van de werkplaats in Gentbrugge, die getroffen werd door de chroom-6. "We worden nu gewoon nog jaarlijks onderzocht. Intussen verloopt alles zoals het moet. Het slijpen en lassen gebeurt in Mechelen onder correcte omstandigheden en binnenkort verhuizen al onze werkzaamheden naar Melle."





"Het is een goede zaak dat dit voor de rechtbank komt. Velen dachten niet dat het nog een gevolg zou krijgen", klinkt het. Woensdag wordt de zaak ingeleid voor de correctionele rechtbank in Gent.





Volgens de dagvaarding nam de NMBS geen of onvoldoende preventieve maatregelen, waardoor ze onopzettelijke slagen of verwondingen heeft toegebracht. (WSG)