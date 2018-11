NMBS trekt aan de noodrem: agressie tegen treinbegeleiders moet stoppen Interactief scherm in station wil passagiers sensibiliseren Erik De Troyer

21 november 2018

Het personeel van de NMBS krijgt steeds vaker te maken met agressie. Om dat probleem aan te kaarten, staat er nog een hele dag een interactief scherm in de inkomhal van station Gent-Sint-Pieters. Wie zijn hand erop legt, verklaart zich solidair met de conducteurs.

“Gevallen van agressie op de trein beginnen meestal met een ongeldig of ontbrekend ticket”, legt Wouter De Block uit, hoofd van de treinbegeleiders. “In 2017 telden we bijna 400.000 passagiers zonder ticket. In de meeste gevallen wordt dat probleemloos afgehandeld. Maar in 2017 waren er toch 1.165 gevallen van agressie. Dat is 11% meer dan het jaar voordien. We zagen jarenlang het aantal gevallen afnemen maar de stijging sinds 2017 heeft ons ertoe aangezet om deze actie te starten.”

Yolande De Meester (47) is al 26 jaar treinbegeleider en is nu één van de boegbeelden van de actie. Twee jaar geleden kreeg ze te maken met een geval van agressie. “Het gebeurde tussen Denderleeuw en Brussel-Zuid. Drie jonge mannen hadden geen ticket. Ze hebben me aangevallen. Ik heb me kunnen losmaken en heb de ordediensten verwittigd om naar het volgende station te komen. Ik merk toch een evolutie. De mensen zijn veel mondiger geworden. Vroeger begon de dag met een goedemorgen. Nu komen de mensen soms roepend naar de trein gelopen. Dat is een minderheid natuurlijk maar beledigingen en verwijten horen er dezer dagen bij en niet iedereen kan zich daar zomaar over zetten. We krijgen wel zeer goede psychologische begeleiding”, zegt ze. “Ondanks die zeldzame gevallen is treinbegeleider zijn nog steeds een geweldige job. Geen enkele dag is hetzelfde en er is veel sociaal contact. Maar ik heb aan twee blauwe ogen voldoende, ik wil er geen derde”, lacht ze.

Van de 1.165 agressiezaken in ons land ging het bij 710 gevallen om verbaal geweld. In 266 gevallen ging het om ‘licht geweld’ en in 189 gevallen om slagen en verwondingen. Dat kostte de NMBS in totaal 3.000 dagen arbeidsongeschiktheid.