Nina Derwael schiet Zesdaagse op gang Actie Gents MilieuFront is meteen succes, volgend jaar geen wegwerpbekers meer Sabine Van Damme

13 november 2018

18u40 8 Gent Bij de start van de Zesdaagse heeft het Gents MilieuFront (GMF) actie gevoerd tegen de wegwerpbekers op het evenement. Stad en organisatie engageren zich nu om het volgend jaar beter te doen. ’t Kuipke liep in ieder geval goed vol. Iljo Keisse en Kenny De Ketele oogstten een pak applaus, maar de eerste staande ovatie was voor turnster Nina Derwael, die het startschot kwam geven.

“Er zijn geen excuses meer om wegwerpbekers te blijven gebruiken”, vindt het Gents MilieuFront, en dus voerden ze actie aan de inkom van ’t Kuipke. Volgens hen belanden deze week bijna 250.000 plastic bekertjes op de afvalberg. “Als het lukt om herbruikbare bekers in te voeren op een groots en ingewikkeld festival als de Gentse Feesten, dan moet het zeker lukken in ’t Kuipke, met amper een handvol bars,” vindt het GMF. Ze deelden stickers uit met ‘Wij willen herbruikbare bekers’.

Organisator Golazo zegt dat er wel degelijk een alternatief werd gezocht. “Maar zowel de externe veiligheidscoördinator als de politie heeft ons gewezen op de veiligheidsrisico’s. Het middenplein grenst onmiddellijk aan de piste. Herbruikbare bekers zijn harder en zwaarder dan wegwerpbekers. Als zo’n beker op de piste valt of erop gegooid wordt, houdt dat en enorm veiligheidsrisico in voor de renners. Onze verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de veiligheid. Toch ligt ook de afvalproblematiek ons na aan het hart, en dus engageren we ons samen met de stad Gent om tegen de editie van 2019 alternatieven te vinden voor de wegwerpbekers die we nu gebruiken. We willen in de toekomst anders omgaan met plastic afval.”

Glazen wand

Ondertussen werd er uiteraard ook nog gekoerst en gefeest. De piste wordt voortaan van het middenplein gescheiden door een glazen wand, maar die is nauwelijks zichtbaar. De beleving en de sfeer blijven ongewijzigd. Bij de ploegvoorstelling werd ook meteen duidelijk wie dit jaar applaus zal oogsten. Zowel Iljo Keisse als Kenny De Ketele werden op applaus onthaald. Maar de grootste appreciatie kwam er voor Nina Derwael. Zij kwam – bij wijze van verrassing – het officiële startschot geven van de Zesdaagse. De wereldkampioene turnen aan de ongelijke leggers studeert in Gent en kreeg van de organisatie een uniek Zesdaagse-hangertje cadeau. Opvallend in afwezigheid: Gentse politici aan de start.

Op het middenplein was het de eerste avond al meteen gezellig druk. Uitverkocht was de avond wel niet, er waren nog tickets te krijgen aan de kassa. Ook de komende dagen zijn er nog telkens enkele tickets vrij. Naar goede gewoonte bleef het op de startavond allemaal relatief rustig. Naarmate de week vordert, zal het er wellicht wat uitbundiger aan toe gaan.