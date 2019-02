Nieuws uit België De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

15 februari 2019

Vorige week schreef ik mijn column vanuit Mumbai in India. Deze week bevind ik me nog steeds in India, zij het in deelstaat Kerala in het uiterste zuiden van het land. Ik zal eerlijk met u zijn, het is geen sinecure om over Gent te schrijven met wuivende palmen links en een theeplantage rechts als decor. U hoeft echter geen medelijden met me te hebben, volgende week schrijf ik opnieuw met zicht op een druilerige Vlaamse wolkenlucht.

Ik zat gisteren, om me voor te bereiden, de regionale pagina’s van deze krant te lezen op m’n tablet toen Beena, de gastvrouw van onze B&B, voorbij liep. “Voor mijn stukje in de krant”, zei ik, en Beena wiebelde met haar hoofd. Zo tonen Indiërs dat ze het begrepen hebben. “Het nieuws uit België?”, vroeg ze. “Ja, bij ons staken ze voor meer koopkracht”, antwoordde ik. Niet dat Beena vloeiend Nederlands spreekt of ik Malayalam, ons gesprek verliep in het Engels, dit even terzijde. “Koopkracht?”, vroeg ze, en ik had geen idee hoe ik dat moest uitleggen aan iemand die leeft in een land waar een bankbediende 200 euro verdient en arbeiders het moeten stellen met een pak minder dan de helft. Ik ontweek haar vraag en zei: “bij ons in de stad werd er een staker aangereden door een auto en hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis, de chauffeur van de auto werd opgepakt.” “Staken die ambulanciers en de politie dan niet?”, vroeg mijn gastvrouw. Ik zocht nog naar de vertaling voor de term ‘verplichte permanentie’ toen ze doorvroeg met “en haalt dat staken iets uit?” Ik heb een antwoord verzonnen waaraan ik zelf niet wist of het ergens op sloeg. Beena’s hoofd wiebelde niet meer, ze kreeg er in elk geval geen rechte kant aan. Het is verdomd moeilijk om onze ontevredenheid uit te leggen aan iemand voor wie geen enkel sociaal recht of bezit vanzelfsprekend is!