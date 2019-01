Nieuwjaarsreceptie N-VA Gent: nog veel werk voor de boeg Sabine Van Damme

20 januari 2019

19u05 0 Gent Op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van N-VA Gent, heeft Anneleen Van Bossuyt aan haar partijgenoten beloofd veel werk te zullen verzetten in Gent. Vooral de thema’s hoofddoeken en Nederlands op school konden op veel bijval rekenen.

Van Bossuyt trekt de Oost-Vlaamse lijst op de kamer, maar blijft ook de nummer 1 in Gent. “Ik heb dit engagement opgenomen, ik ga dat uiteraard ook blijven uitvoeren”, zegt ze. In haar toespraak wees ze op de bijzonder positie van N-VA, “als enige democratische oppositiepartij in Gent”. En dat ze hier nog veel werk te verzetten hebben. “De liberale burgemeester lijkt al naar de pijpen van het kartel te dansen. Een motie over een hoofddoekenverbod die ze enkele jaren geleden nog zélf indienden, vinden ze nu overbodig. Voor N-VA is neutraliteit in de dienstverlening wél belangrijk. Net als meer parkeerplaatsen voor het UZ. Dat gaat echt niet voor monsterfiles zorgen, het UZ is geen winkelcentrum! Het is niet omdat er meer parkeerplaatsen zouden komen, dat mensen plots gaan besluiten eens ziek te worden om naar het UZ te kunnen. Die redenering is absurd.” Van Bossuyt haalde ook aan dat 1 op 3 kinderen in Gent thuis geen Nederlands spreekt, en dat Nederlands op school dus de voertaal moet zijn, waarmee ze applaus oogstte.