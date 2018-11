Nieuwen Bosch bouwt feestje met BV’s ten voordele van Rode Neuzen Dag Yannick De Spiegeleir

08 november 2018

Groot feest deze middag op de speelplaats van Nieuwen Bosch Humaniora. Voor het derde jaar op rij organiseerden de zesdejaarsleerlingen het evenement ‘Feest in het bos’ ten voordele van Rode Neuzen Dag. Ze trakteerden hun medeleerlingen op optredens van artiesten zoals rapper Yxng Ice en met acteurs Boris Van Severen en Sander Provost en Lana Guetta van Vijf-programma ‘Oh my God’ haalden ze ook enkele bekende gezichten naar de school. “Samen met de opbrengst van onze snoepzakjesverkoop hopen we zo’n 1.500 tot 2.000 euro in te zamelen voor Rode Neuzen Dag”, zegt Felien De Cock, voorzitter van de leerlingenraad. Samen met Camille Boone en Thalia Van Hecke zette ze ‘Feest in het bos’ op poten.