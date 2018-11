Nieuwe zaak voor kunst en inlijstingen opent in Onderbergen Yannick De Spiegeleir

In de Gentse centrumstraat Onderbergen heeft LYSTERINCK deze maand de deuren geopend.

In de gloednieuwe zaak van Charlotte Gyselinck kan je terecht voor eenvoudige, verfijnde lijsten op maat en originele, ingelijste kunst van jonge kunstenaars. Ook liefhebbers van hedendaagse kunst vinden hun gading in de gloednieuwe zaak van Charlotte Gyselinck.

Charlotte Gyselinck (1988) zette de eerste stappen in de kunstensector bij onder andere MER. Paper Kunsthalle (Gent), CAHF (Contemporary Art Heritage Flanders) (Gent) en Extra City Kunsthal (Antwerpen) maar kreeg het idee voor LYSTERINCK na drie jaar voltijdse ervaring in het vak, bij een gerenommeerde kunstinlijster in Brussel.

Voor jonge kunstenaars blijkt het niet altijd evident is om een deel van hun - vaak beperkt - budget aan lijsten te spenderen, hoewel een goede presentatie een belangrijk verschil kan maken in het tonen en verkopen van hun werk.

Voor jonge mensen die belang hechten aan esthetiek en originaliteit maar minder vertrouwd zijn met de kunstwereld, is de drempel om een kunstgalerie of kunstinlijster binnen te stappen vaak nog hoog. LYSTERINCK legt daarom de nadruk op toegankelijkheid en doet dit door het tonen en het verkopen van hedendaagse kunst – in een galerie – te koppelen aan het inlijsten van hedendaagse kunst – in een atelier. “Beide diensten versterken elkaar – de galerie vooraan toont een veelheid aan ingelijste kunstwerken en geldt dus ook als toonzaal van het atelier, de bedrijvigheid van het atelier achteraan zorgt op zijn beurt voor een levendige, open sfeer in de galerie”, verduidelijkt Gyselinck.

Concreet kan je bij LYSTERINCK langs de ene kant fotografie, illustratie, schilderkunst, grafisch werk,... op maat laten inlijsten. “Uit economische, ecologische en esthetische overwegingen gebruik ik een beperkt aantal zorgvuldig uitgekozen materialen en afwerkingen. Zo kan ik lijsten maken die betaalbaar, eenvoudig maar wel verfijnd zijn”, legt Gyselinck uit.

Langs de andere kant toont en verkoopt LYSTERINCK in de bijhorende galerie een uitgebreide selectie ingelijste kunstwerken. Het gaat om originele werken en edities van (voorlopig vooral) Belgische kunstenaars die zich aan het begin van hun loopbaan bevinden. Voor hen is dit een kans om een breed publiek te bereiken, voor LYSTERINCK is het een manier is om betaalbare kunst aan te kunnen bieden.

Momenteel is er werk te zien en te koop van Janne Claes, Bieke Criel, Nora De Decker, Ann-Sophie Deproost, Jade Kerremans, Emma Loosbergh, Chantal van Rijt en Lieselotte Vloeberghs. De werken worden regelmatig gewisseld of aangevuld.

De nieuwe zaak is open op dinsdag tot en met zaterdag van 10 uur tot 18 uur. Meer info via info@lysterinck.com.