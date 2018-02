Nieuwe wending in proces ramkraak Foulon RECHTER WIL BIJKOMEND ONDERZOEK NAAR BROER VERDACHTE JURGEN EECKHOUT

08 februari 2018

02u37 0 Gent Nieuwe wending in het proces rond de ramkraak op juwelier Foulon. De rechter vraagt plots bijkomende onderzoeksdaden naar de broer van verdachte Hossein S., omdat hij jaren geleden op soortgelijke wijze een bankoverval gepleegd had en er ook in die zaak een vrijspraak volgde op basis van een DNA-discussie.

Youcef S. (28) zakte gisteren voor de derde keer af naar de rechtbank om zijn broer Hossein vanuit de zittingszaal te steunen. Hossein S. riskeert vier jaar voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de ramkraak op juwelier Foulon van 2 mei van vorig jaar.





Maar plots stond broer Youcef ongewild in het middelpunt van de belangstelling. Rechter Hans De Waele vroeg plots het Openbaar Ministerie om het strafregister van de man op te snorren. "Ik herken hem van een zaak uit het verleden", zei rechter De Waele.





Het (fotografisch) geheugen van rechter De Waele is ogenschijnlijk fenomenaal, want hij had gelijk. Goed zes jaar geleden veroordeelde hij de man nog tot vijf jaar cel, waarvan 18 maanden met uitstel, voor een gewapende overval op de Centeabank van Zwijnaarde. Met ruim 20.000 euro buit stoven Youcef S. en een kompaan weg op een motorfiets, maar 50 meter verder kwamen de overvallers ten val. Daarop carjackten ze een auto, die ze later in Merelbeke achterlieten.





Zaken lijken op elkaar

Die zaak vertoont echter heel wat opvallende gelijkenissen met de ramkraak op juwelier Foulon. Eerst en vooral werden er toen motorfietsen gebruikt. De kompaan van Youcef S., Ilyasse E. werd ook nog eens vrijgesproken. De reden? In één van de helmen die is teruggevonden, werd zowel het DNA van S. als dat van E. teruggevonden. Een mengprofiel dus, maar ook toen was de insteek dat ze allebei niet tegelijkertijd met dezelfde helm konden gereden hebben en dus ook niet tegelijkertijd betrokken konden zijn. De advocaat van E. was toen Nicholas De Mot, die ook nu Hossein S. verdedigt in de ramkraakzaak. Ook in deze zaak wijst De Mot op de DNA-mengprofielen die aangetroffen zijn op de gordel van de Ford Mondeo, die gebruikt is om de ramkraak te plegen, en op de motorfietsen die gebruikt werden. Ook hier is de uitleg dat ze niet allebei tegelijkertijd achter het stuur van die wagen gezeten konden hebben. Om de verwarring helemaal compleet te maken, vertelde het Openbaar Ministerie in haar pleidooi dat voor de ramkraak de banden van de Ford Mondeo vervangen werden en de wieldoppen hiervan werden teruggevonden tijdens een huiszoeking bij Hossein S. Advocaat De Mot pleitte dan weer dat die wieldoppen afkomstig zijn van de wagen van broer Youcef, die rijdt met een Ford Focus (waarop de doppen ook passen, red.).





DNA-test

"Er is van in het begin altijd te veel uitgegaan van een tunnelvisie", was De Mot duidelijk. Zo werd broer Youcef nooit verhoord over de ramkraak. Daarom trekt rechter De Waele de zaak helemaal open. "Ik vraag het Openbaar Ministerie om Youcef S. te laten verhoren en DNA af te nemen", aldus de rechter. "Er zijn daarnaast ook camerabeelden beschikbaar van een juwelier op de Groentenmarkt in Gent. Daarop zien we de twee motorfietsen en de wagen. Ik vraag dan ook dat de politie die camerabeelden moet uitvergroten om te zien of de bestuurders van de motorfiets handschoenen dragen of niet." Als de broer zijn DNA zou afstaan, dan kan dat vergeleken worden met het DNA van de beklaagde en met het mengprofiel. Op 21 februari wordt de zaak verder behandeld.