Nieuwe vorm van protest: kerstbomen planten SPARREN MOETEN WOONPROJECT MEULESTEDE-BRUG TEGENHOUDEN SABINE VAN DAMME

02u33 0 James Arthur De omwonenden geven hun kerstboom een tweede leven op het terrein aan Meulestede-brug. Gent Een groep bewoners van de wijk Muide-Meulestede heeft zaterdag collectief haar afgedankte kerstboom geplant op het braakliggend terrein aan Meulestede-brug. De stad heeft dat terrein gegeven aan een projectontwikkelaar, en dus komen er woningen. "Wij willen een bos, het is hier nu al meer dan druk genoeg."

Liefst 34 kerstbomen staan er vandaag rondom het reuze-ei op het braakliggend terrein aan Meulestede-brug. Hele gezinnen arriveerden er zaterdagochtend met hun kerstboom. Geen brandstapel en ook geen hakselaar, de bomen krijgen een nieuw leven. "Dan kunnen we ze volgend jaar gewoon hergebruiken", knipogen de actievoerders.





Maar achter hun plantactie zit wel degelijk een vorm van protest. "Muide-Meulestede is een heel dichtbevolkte wijk, vlak bij het havengebied", zegt Carmen Van Puyenbroek. "Als havendorp hebben wij, net als de kanaalgemeenten, recht op een koppelingsgebied, en dat is meestal een groenzone. Dit terrein is dus perfect geschikt voor een bos, een stuk groen waar we hier allemaal zo naar snakken."





Maar de toekomst voor het terrein is anders ingekleurd. De stad heeft het aan projectontwikkelaar Adelaar Properties gegeven, in ruil voor een stuk grond in de Brugse Poort. Het geplande bouwproject daar stootte immers op veel protest, inclusief een petitie met 400 handtekeningen. Aan de Meulestedebrug kunnen 50 nieuwe woningen worden gebouwd. "Maar dat willen wij helemaal niet. Onze wijk is nu al zo dicht bevolkt. Er zijn nauwelijks winkels, het verkeer is hier een ramp, en er is slechts één buslijn. Die bus staat trouwens gewoon mee in de file. In de hele wijk Muide-Meulestede staan 500 tot 800 nieuwe wooneenheden gepland. Dat is gewoon veel te veel. Dat kan onze wijk niet meer dragen. Geef ons dus maar een Meulestedebos."





De actiegroep heeft ook officieel de stad aangeschreven met de vraag voor groen op het terrein, maar kreeg nog geen antwoord. Dus is er nu een onlinepetitie gestart, waar intussen al 491 handtekeningen op staan. "De stad is toch op zoek naar grond voor 1.000 hectare extra bos? Wel, ze kan hier starten. Of nog beter: wij doen het voor hen. Vorig jaar hebben we hier al 9 fruitboompjes geplant, maar die zie je niet staan. De kerstbomen zie je wél, en die groeien bovendien snel".





James Arthur Ook de jongste bewoners steken de handen uit de mouwen.

Boete

Het is niet het eerste protestbos dat in Gent wordt aangeplant. Natuurpunt deed het de wijkbewoners al eens voor, toen in 2004 een massa boompjes werd geplant langs de Rijvisschestraat in Zwijnaarde, waar een technologiepark zou komen. Dat 'Hutsepotbosje' staat er vandaag nog steeds en begint effectief op een écht bos te lijken. Of de Meulestedenaars een boete riskeren voor het aanplanten van kerstbomen op het terrein, is niet duidelijk, maar het maakt hen ook niks uit. "Dat hebben we er wel voor over", knipogen ze.





Schepen voor stedenbouw en ruimtelijke ordening Sven Taeldeman (sp.a) was niet bereikbaar voor commentaar. De petitie is te vinden op www.ipetitions.com/petition/meulestee-bos-2