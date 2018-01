Nieuwe toplaag Industrieweg in najaar 24 januari 2018

"De Industrieweg in Wondelgem zit vol diepe putten en is ronduit gevaarlijk voor alle weggebruikers", stelt gemeenteraadslid Guy Reynebeau (sp.a). Er is evenwel beterschap op komst. "Dit najaar voorzien we een nieuwe toplaag tussen de op- en afrit van de N9 en de autokeuring in Wondelgem", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "In afwachting daarvan zijn recent een aantal putten ter hoogte van bpost gevuld. Momenteel worden de werken voorbereid. Omdat er heel wat bedrijven langs de Industrieweg liggen, is het niet eenvoudig om een geschikt tijdstip en een optimale fasering te vinden voor de werken. We willen de werken met zo weinig mogelijk hinder uitvoeren om de werking van de bedrijven en de bereikbaarheid voor hun personeelsleden, leveranciers en klanten zo goed mogelijk te houden." (VDS)