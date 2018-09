Nieuwe tent voor 25ste verjaardag Jazz in 't Park 07 september 2018

Nog tot en met zondag viert het gratis evenement Jazz in 't Park zijn 25ste verjaardag. Naar goede gewoonte gebeurt dat in het Zuidpark. Wat meteen opvalt is de nieuwe tent, maar ook de affiche. Het kruim van de hedendaagse Belgische jazz-scène is aanwezig in Gent. Organisator Jeroen De Weder hoopt dan ook op een recordeditie, met meer dan 15.000 bezoekers. Jazz in 't Park werkt samen met stadsbib De Krook, en kreeg voor de jubileumeditie 25.000 euro extra geld van fusiehaven North Sea Port. Jazz in 't Park verschilt overigens in alles van dat andere festival in juli, Gent Jazz. Daar komt de internationale Jazz-top op af, in het Zuidpark is alleen plaats voor Belgisch talent. Onder meer TaxiWars van Tom Barman komt langs. (VDS)