Nieuwe stadswijk herstelt Koninklijke Kunstacademie in oude glorie: “Architecturaal erfgoed krijgt centrale plaats” Yannick De Spiegeleir

21 november 2018

18u24 0 Gent Op de voormalige site van de Koninklijke Kunstacademie en de oude brandweerkazerne verrijst momenteel een nieuw stadsdeel in hartje Gent. Het architectenduo Robbrecht & Daem en ontwikkelaar 3D Real Estate vormen het erkend monument samen om tot een ‘quartier’ met 132 residentiële wooneenheden.

Om meerdere redenen is de nieuwe wijk ‘Academie’ een bijzonder project voor Gent. Tot 2011 huisde de Koninklijke Kunstacademie voor Schone Kunsten (KASK), opgericht in 1748, in het historische monument aan de Academiestraat, maar wegens plaatsgebrek dwong een verhuis naar de Bijloke zich op. Na jaren van leegstand krijgt het gebouw nu een nieuwe bestemming. Ook een ander iconisch gebouw, de voormalige brandweerkazerne, krijgt in het woonproject een nieuwe invulling. Bovendien heeft de nieuwe wijk een prachtige ligging: vlakbij het Prinsenhof en op 300 meter wandelen van het Gravensteen.

Het ontwerp voor de herbestemming is van Robbrecht en Daem architecten in samenwerking met Marie José Van Hee, Dierendonck Blancke, Els Claessens en Tania Vandenbussche Architecten. “Na overleg kwamen we tot een gemeenschappelijk kader waarin elke architect zijn eigen invulling kan geven”, zegt Paul Robbrecht. De helft van het bekende architectenduo, dat zich ook ontfermt over de renovatie van de Boekentoren, heeft een persoonlijke band met de locatie. “Van 1978 tot 1992 gaf ik les in de kunstacademie. Ik gaf les aan kunstenaars over architectuur. Dirk Braeckman zat ooit in mijn klas.”

Bij de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk hebben de ontwikkelaar en de architecten veel aandacht besteed om het erfgoed in haar oude glorie te herstellen. “Het architecturaal erfgoed krijgt een centrale plaats. Zo zal de prachtige toegangspoort van de academie leiden naar een centrale straat voor fiets- en wandelverkeer”, zegt Robbrecht. De westelijke gevel van de academie die verscholen zat achter een aanbouw werd terug tevoorschijn gehaald. Bewoners zullen er tot ’s avonds kunnen genieten van de zon op hun balkon.

“In de nieuwe ‘quartier’ integreren we drie binnentuinen en er zal ook plaats zijn voor een waterpartij. De 132 wooneenheden worden verspreid over zeven gebouwen. Op die manier opteren we voor kleinschaligheid. De kwalitatieve buitenruimtes nodigen uit tot ‘toevallige ontmoetingen’”, schetst Peter Verlinden van 3D Real Estate.

Als herinnering aan het verleden van de site krijgt de Brusselse organisatie Art Basics for Children (ABC) een onderkomen in het gebouw van de voormalige Academie. “Het is een kunsteducatieve organisatie die creativiteit bij kinderen en jongeren stimuleert”. In een nieuw hoekpand aan de Sint-Margrietstraat komt een buurtsupermarkt. De ondergrondse parking, met in- en uitrit in de Sint-Margrietstraat, zal voor alle bewoners vlot bereikbaar zijn.”

Intussen zijn al meer dan 80 procent van de woningen van de nieuwe stadswijk verkocht. De oplevering van de eerste woningen is voorzien voor het najaar van 2019. Voor meer informatie kan je surfen naar www.academie.gent.