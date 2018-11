Nieuwe oven voor ArcelorMittal Sabine Van Damme

08 november 2018

18u37 0 Gent Staalreus ArcelorMittal heeft 65 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe oven. Het bedrijf in het Gentse havengebied kan daarmee een soort ‘superstaal’ produceren. Volgens ArcelorMittal gaat het om een wereldprimeur.

De voorbije jaren investeerde het vroegere ArcelorMittal al 250 miljoen euro in het staal van de toekomst, Fortiform genoemd. Dat is een nieuwe, hoogtechnologische staalsoort die vooral in de auto-industrie wordt gebruikt. De Fortiform-onderdelen zouden 10 tot zelfs 20% lichter zijn dan de varianten in gewoon staal. De nieuwe oven staat op een van de dompelverzinkingslijnen in de fabriek.

Om Fortiform te maken, moet wel een exacte temperatuurcurve worden gevolgd, en dat kon niet met de ovens die ze al hadden. Vandaar dus de investering in de nieuwe oven. Daarin wordt staal versneld opgewarmd en afgekoeld.