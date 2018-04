Nieuwe namen Gent Jazz 05 april 2018

Het Gent Jazz Festival heeft een rist nieuwe namen bekend gemaakt voor deze zomer. Op donderdag 5 juli palmen Hudson, Chico Freeman Plus+tet, Brad Mehldau Trio en Nathalie Loriers Trio de Main Stage in, terwijl Too Noisy Fish en Sal La Rocca Quartet de pannen van de Garden Stage spelen. Het Bart Defoort Quintet mag de affiche van vrijdag 6 juli met Paolo Conte en Jef Neve vervolledigen. Op zaterdag 7 juli opent Fundament de Main Stage. Het Gent Jazz Festival 2018 loopt van 29 juni tot en met 8 juli op de Bijlokesite in Gent. Dagtickets, alsook meerdagenpassen, zijn te koop via www.gentjazz.com of Fnac. (YDS)