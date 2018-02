Nieuwe naam voor Rozebroeken 02 februari 2018

Zwembad Rozebroeken heeft sinds gisteren een nieuwe naam. In plaats van S&R Rozebroeken heeft het zwemparadijs nu officieel Lago Gent Rozebroeken. Lago doet denken aan de Italiaanse meren en moet zo meer een vakantiegevoel opwekken.





In totaal zijn er zes zwembaden in ons land die onder het vaandel van Lago zullen opereren: Brugge, Beveren, Lier, Pelt en Bergen.





De website van het zwembad is aangepast naar www.lago.be/gent .





Acteur Jan Matthys is uitgeroepen tot peter van het zwembad. (EDG)