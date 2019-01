Nieuwe manier van auto’s stelen: ’keyless diefstal’ “Leg uw sleutels niet te dicht bij de voordeur” Sabine Van Damme

22 januari 2019

10u33 0 Gent Waar de voorbije jaren het aantal autodiefstallen consequent daalde, stelt de politie vast dat er een nieuw fenomeen opduikt: keyless diefstal. “Dieven scannen straten op zoek naar het signaal van keyless-systemen. Pikken ze zo’n signaal op, dan verdwijnen ze gewoon met de auto, zonder sleutels. Leg uw sleutel dus ver genoeg weg van de voordeur.”

Bij het keyless-systeem hoeft een autosleutel geen fysiek contact meer te maken met de auto om die te openen of te starten. De sleutel zendt een signaal uit dat door de auto wordt opgepikt en herkend. Het volstaat dus om de sleutel op zak te hebben om de auto te openen en te kunnen rijden.

“Daar spelen dieven nu handig op in”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “We merkten de voorbije jaren dat het aantal autodiefstallen daalde, vooral door veiligheidssystemen die door de autoconstructeurs werden ingebouwd. Maar het keyless-systeem opent blijkbaar perspectieven voor dieven. We hebben nu al vijf gevallen genoteerd in Gent, maar het is een probleem dat ook elders opduikt.”

“Dieven scannen met een toestel de straten. Pikken ze ergens een signaal op van een keyless-sleutel, dan kunnen ze dat versterken, of minstens zo gebruiken dat ze de auto kunnen openen zonder dat het alarm afgaat, en ermee wegrijden. Vallen ze onderweg stil, dan hebben ze uiteraard wel een probleem. Maar de auto stelen als de sleutel ergens in de buurt is, blijkt dus een koud kunstje te zijn. Er zijn bendes die zich specialiseren in dit soort diefstallen, en daar wordt nu serieus onderzoek naar gevoerd.”

“De enige tip die wij kunnen geven is: bewaar uw sleutel niet te dicht bij de voordeur. Als de sleutel ver genoeg van de straat verwijderd ligt, kan het signaal niet worden opgepikt. Een andere optie is de sleutel te leggen in een bakje van zilverpapier. Dat houdt het signaal wel tegen.” De politie en de stad bekijken nu of ze samen een preventiecampagne kunnen opzetten tegen het systeem van keyless-autodiefstallen. “Mensen zijn er zich niet van bewust dat zoiets mogelijk is. Ze sluiten hun auto goed af, hangen hun sleutel binnen aan een haakje bij de deur en denken dat alles veilig is. Niet dus.”