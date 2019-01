Nieuwe Gentse schepen Sami Souguir reageert voor het eerst op de heisa: “Eed afgelegd met dubbel gevoel” Sabine Van Damme

03 januari 2019

21u15 2 Gent Ook Sami Souguir van Open Vld legde zijn eed af als schepen van de stad Gent. Niet evident voor hem, want hij wordt gezien als ‘de oorzaak’ dat Christophe Peeters geen schepen meer is.

“Ik heb inderdaad mijn eed afgelegd met een dubbel gevoel”, zegt Souguir. “Ik heb altijd respect gehad voor Christophe en alles wat hij gedaan heeft, dus dit is echt geen aangename situatie. Anderzijds voel ik ook wel fierheid. Ik ben en blijf blij dat het bestuur mij de kans geeft om het schepencollege te vervoegen.”

Dat er protest is tegen het opzijschuiven van Peeters, betreurt Souguir. “Ik vind het jammer dat alle bemerkingen en kritiek in de media zijn verschenen. Zo werkt onze partij in principe niet. Zoiets vecht je niet uit op de straatstenen. Ik vind het dan ook jammer dat Peeters nooit het debat met mij is aangegaan, maar het is wat het is.”

“Geen afrekening”

Souguir ontkent ten slotte met klem dat het opzijschuiven van Peeters een interne afrekening zou zijn. “Dat wordt ervan gemaakt, ja, maar dat is het niet. Na 12 jaar als fractieleider voor Open Vld heb ik gewoon mijn kans gewaagd. Het is mijn eigen ambitie om een stap vooruit te doen, en ik ben blij dat ik die kans nu krijg.”

Hij beseft ook wel dat het argument 2.000 tegen bijna 5.000 stemmen moeilijk te omzeilen valt. “Maar het is belangrijk dat de interne rust en sereniteit nu terugkeren in de partij. We hebben nu eindelijk terug een liberale burgemeester, het is belangrijk dat we nu allemaal aan hetzelfde zeel trekken. Het is nu alle hens aan dek daarvoor.”