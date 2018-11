Nieuwe Gentse restaurants scoren goed in Gault&Millau Wouter Spillebeen

05 november 2018

16u48 13 Gent Van de Gentse restaurants die in de restaurantgids Gault&Millau zijn opgenomen, zijn er vier nog maar een paar maanden open.

Door 73 in de Hoogstraat opende pas in september en scoort nu al 12 punten in de Gault&Millau. De bezieler van het restaurant is Arcelo Ballardin, de chef van sterrenzaak OAK in dezelfde straat. Eric Ivandis, die vier jaar lang sous-chef was van Ballardin in OAK, kookt er huislijke ‘comfort food’.

Even jong is Een Twee Vijf in de Molenaarsstraat. De gastropub van Tomek Mroszczak, de voormalige kok van bier- en eetcafé Ganzerik in de Druifstraat, scoort ook meteen een 12.

Taxi’s en Üpper openden in juli in de oude V-Taxloods in de Zuidstationstraat met finedininggarage Taxi’s op de benedenverdieping en vleesrestaurant Üpper op het eerste. Chef Gilles Bogaert en eigenaar Geert De Paepe zien beide restaurants meteen na de opening al in de gids verschijnen met een mooie 13 punten.