Nieuwe Freinetschool Keerpunt opent twee vestigingen aan Dampoort (en u kan aandeelhouder worden) Yannick De Spiegeleir

07 februari 2019

19u25 0 Gent In de Dampoortwijk opent vzw Freinetscholen Keerpunt volgend schooljaar twee nieuwe secundaire scholen in de huidige gebouwen van Wisper. Niets bijzonders, ware het niet dat er per locatie maximum 150 leerlingen zijn toegelaten én dat ouders en lokale ondernemingen de mogelijkheid krijgen aandeelhouder te worden van de school. “Door kleinschalig te blijven, willen we onderwijs op mensenmaat aanbieden”, zegt coördinator Geert Van Hout.

Na De Wingerd telt Gent vanaf volgend schooljaar dus twee aanbieders van secundair freinetonderwijs. Vzw Keerpunt opent op verschillende locaties in Vlaanderen scholen, waarvan twee in Gent: buurtschool Oase50 in de Spitaalpoortstraat en buurtschool Warande13 in de Warandestraat. Daarnaast komt er ook een Keerpuntschool in Oudenaarde, Geraardsbergen, Alken en misschien in Brussel.

De nieuwe scholen nemen hun intrek in de huidige locaties van vzw Wisper. De aanbieder van vormingen voor volwassenen verhuist zelf naar een nieuwe uitvalsbasis in Dok Noord. In beide scholen zullen het eerste jaar een 40-tal leerlingen school lopen in het eerste middelbaar.

Vzw Keerpunt is opgericht door een groep van mensen met ervaring in het freinetonderwijs, onderwijsspecialisten en ouders. Ze kiezen bewust voor een kleinschalige aanpak. In de statuten van de vzw is opgenomen dat in één vestiging maximum 150 leerlingen les mogen krijgen. “Als dat aantal overschreden wordt, moet de vestiging opsplitsen”, zegt Van Hout, die zelf ook zeven jaar les gaf in een Freinetschool in Sint-Niklaas. “Naarmate freinetscholen groter worden, moeten ze een strak weekschema hanteren en gaat de filosofie achter freinetonderwijs voor een deel verloren. Met Keerpunt willen we onderwijs op mensenmaat aanbieden, met de freinettechnieken als vertrekpunt van het leren. Bijvoorbeeld door ‘leerwandelingen’ in de buurt waarbij de jongeren op onderzoek gaan en, niet uit een handboek, maar vanuit hun eigen ervaringen leren. En burgerschapsvorming neemt bij Keerpunt de vorm aan van vrijwilligerswerk door leerlingen in de buurt van de school.”

Een andere vernieuwing is dat bedrijven uit de omgeving, maar ook ouders en leerlingen via een coöperatieve eigenaar kunnen worden van de scholen. “Als opstartende school krijg je pas na 6 maanden werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid voor bijvoorbeeld de huur van het schoolgebouw of de aankoop van schoolgerei. Omdat we geen giften willen vragen, geven we lokale ondernemingen, ouders en sympathisanten de kans om een aandeel van 250 euro te verwerven dat hen medezeggenschap geeft in het logistieke en materiële beleid van de school. Bijvoorbeeld bij de aankoop van computers. Leerlingen kunnen een aandeel van 10 euro aankopen en dat levert hen evenveel stemrecht op als de ouders”, verduidelijkt Van Hout. De aandelen kunnen na enkele jaren opnieuw verkocht worden.

Wie meer informatie wil over de nieuwe scholen kan surfen naar www.keerpuntscholen.be. Digitaal aanmelden voor buurtschool Oase50 en buurtschool Warande13 is mogelijk vanaf 1 april.