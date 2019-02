Nieuwe feestenschepen, nieuwe wetten ANNELIES STORMS SCHRAPT SUBSIDIEREGLEMENT GENTSE FEESTEN Sabine Van Damme

14 februari 2019

07u59 0 Gent In 2015 liet toenmalig feestenschepen Christophe Peeters (Open Vld) een reglement opmaken om het toekennen van subsidies voor de Gentse Feesten te objectiveren. De nieuwe feestenschepen Annelies Storms (sp.a) keilt dat reglement nu de vuilbak in. "We zullen voorlopig werken op basis van convenanten, en tegen 2021 een nieuw reglement maken", motiveert ze.

Voor de Gentse Feesten verdeelt de stad ruim 1 miljoen euro aan subsidies onder de organisatoren. 700.000 euro gaat naar de pleinorganisatoren, 150.000 naar de kleinschalige initiatieven, en nog eens 202.000 euro naar de 'festivals' MiramirO, Puppetbuskers en Jeugdcircusfestival. Om dat geld te verdelen, was er een reglement. Er werden punten gegeven op aspecten zoals 'lopende meter toog', 'authenticiteit' en 'kindvriendelijkheid', en een externe jury beoordeelde de kwaliteit van het programma.

"In een eerste stap schaffen we dit reglement af voor de pleinorganisatoren", zegt Annelies Storms, de nieuwe feestenschepen. "We willen een nieuwe aanpak waarbij een meerjarige subsidie mogelijk is, en waarbij het geld vroeger wordt uitbetaald, zodat de organisatoren minder moeten prefinancieren. Over een nieuw reglement voor iedereen, dat we tegen 2020 willen hebben, volgt nog een debat. Ik wil ook overleggen met hogere overheden en bekijken hoe andere festivals werken. In afwachting maken we voor 2019 en 2020 convenanten met de pleinorganisatoren, waarin zal staan hoeveel ze krijgen."

Stephanie D'Hose stelt zich wel te kunnen vinden in de zekerheid die een 'meerjarensubsidie' biedt, maar vraagt zich luidop af op basis waarvan dan zal worden beslist wie hoeveel krijgt. "Vroeger werden de bedragen toegekend op basis van duidelijke criteria, hoe moet het dan nu? En wat met de jury?"

Jury overbodig

Storms zegt daarop dat de bedragen per plein 'in de lijn van de vorige jaren zal liggen', en dat de jury inderdaad overbodig wordt. "Pleinorganisatoren moeten dus geen dossier meer indienen, en ze zullen al vroeger weten hoeveel geld ze krijgen. Een jury wordt in dit systeem overbodig. Uiteraard zullen er wel nog steeds afspraken zijn over onder meer geluidsnormen en afvalverwerking."

Opmerkelijk: de kleine organisatoren moeten wél nog steeds een dossier indienen én zullen beoordeeld worden door een jury. Zij zullen begin mei weten wat ze kunnen verwachten. "Maar ze zullen al 70% van hun bedrag voor de Gentse Feesten krijgen, en 30% erna. Vroeger kregen ze alles na de Feesten."

De pleinorganisatoren gaven in hun memorandum vlak voor de verkiezingen al aan dat ze een ander subsidiereglement wilden. Velen spraken van een reglement dat zogezegd objectief was, maar eigenlijk pure willekeur toeliet. "Niemand begreep hoe die punten juist werden toegekend", klonk het toen.