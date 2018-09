Nieuwe Einstein-school start met 19 leerlingen 04 september 2018

"Het is naar aanleiding van de heisa rond het aanmeldingssysteem dat we bij Einstein beslist hebben om ook in Gent een vestiging te openen", zegt directeur Albrecht Terryn. "Maar dat was pas rond Pasen, toen de meeste kinderen al aangemeld waren. Zo komt het dat we dit jaar nog maar 18 leerlingen hebben in de Gentstraat, waar een schoolgebouw leeg kwam te staan. Wij mikken op een 100-tal leerlingen per jaar." Met de nieuwe school in de Gentstraat vult het GO-onderwijs een gat. Einstein biedt ASO-onderwijs, met veel vrije keuze van vakken. Zo kan je er Latijn volgen met 3 uur dans.





(VDS)