Nieuwe eetkramen helft goedkoper 01 juni 2018

De stad heeft 10 plaatsen om warm eten te verkopen in de Gentse Feesten opnieuw per opbod verkocht. Vorig jaar werden hallucinanten prijzen geboden, tot 61.000 euro voor een kraam. Liefst 10 uitbaters gaven er een jaar later de brui aan, wegens niet rendabel. Van de tien plaatsen werden er nu twee niet verkocht, omdat niemand de instelprijs wilde bieden. Het gaat over een kraam op de Oude Beestenmarkt en eentje op de Vlasmarkt, ter hoogte van de gouverneurswoning. In totaal werd 131.200 euro opgehaald, en dat is liefst 134.000 euro minder dan bij de vorige bieding. Op sommige kramen zit relatief weinig verschil. Maar een kraam op de Korenmarkt bijvoorbeeld, ter hoogte van Starbucks, ging nu van de hand voor 30.000 euro, waar bij de vorige bieding nog 60.000 euro geboden werd. Het goedkoopste kraam is nu een veggie-eetstand aan het Baudelohof, dat voor 7.600 euro van de hand ging. (VDS)