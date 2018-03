Nieuwe directeur MSK aangesteld 22 maart 2018

02u40 0

De raad van bestuur van het MSK heeft Cathérine Verleysen aangesteld als tijdelijk museumdirecteur. Zij vervangt Catherine de Zegher die eerder uit haar functie ontheven werd, nadat ze in diskrediet raakte in de verwikkelingen rond de vermoedelijk vervalste Russische kunstwerken in het museum. Verleysen is al sinds 2002 aan de slag bij het MSK en was sinds 2014 hoofd van de afdeling collectie en onderzoek. Johan De Smet, hoofd tentoonstellingen in het MSK, zal de leiding nemen over de ambitieuze Van Eyck-tentoonstelling waarmee het MSK zal uitpakken in 2020. (YDS)