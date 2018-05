Nieuwbouw De Klavertjes opent deuren 17 mei 2018

02u26 0

Basisschool De Klavertjes heeft in de Moutstraat haar nieuwbouw geopend. De nieuwe infrastructuur omvat een basisschool, een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Wat ooit startte met twee kleine klasjes, zal nu plaats bieden aan meer dan 120 kinderen. De opening werd opgeluisterd met een act van Circusplaneet. Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) vindt de nieuwbouw een antwoord op de capaciteitsdruk. "Vanaf 2020 zal de wijk op de vroegere Maes-site, recht tegenover de school, een feit zijn. De toekomstige kinderen van die wijk zullen een school nodig hebben. Een school aangepast aan de huidige noden en een school die borg staat voor kwaliteitsvolle ontwikkeling op maat van elk kind", zegt de schepen. De nieuwbouw brengt een kleuterafdeling, lagere school, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf samen in een gebouw. De vleugel waarin de refter en de sportzaal zijn ondergebracht, kan afzonderlijk worden opengesteld. Zo krijgt de buurt de mogelijkheid om de school ook buiten de schooluren te gebruiken. Het gebouw is ook een passiefbouw. Dat wil, kort door de bocht, zeggen dat er zeer weinig verwarmd moet worden. "Het nieuwe gebouw is zeer energiezuinig, waarbij ook de elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. Zo blijft het totale energieverbruik van onze stadsgebouwen verder dalen", zegt schepen Martine De Regge (sp.a). (YDS)