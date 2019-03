Nieuw: walstroomkasten voor de binnenvaart Sabine Van Damme

19u02 1 Gent Ook de Gentse haven doet inspanningen voor een betere luchtkwaliteit. Voortaan voorziet North Sea Port in walstroom voor binnenvaartschepen, in Gent én in Terneuzen. Binnenschepen kunnen nu hun dieselmotor afleggen en elektriciteit aftappen aan wal.

Voor Gent zijn de walstroomkasten voor de binnenvaart een primeur. Aan het insteekdok van het Sifferdok zijn er twee kasten geïnstalleerd. Per laadpunt zijn er 4 poorten om stekkers op aan te sluiten. In Terneuzen worden in maart ook nog twee nieuwe walstroomkasten geïnstalleerd aan de recent gebouwde Beurtvaartkade. Eén daarvan dient voor de binnenvaartschepen, de andere is ook te gebruiken door riviercruiseschepen. Hiermee zal North Sea Port in de loop van het voorjaar 23 walstroomkasten tellen met in totaal 80 aansluitpunten.

De walstroom in Gent en Terneuzen is 100% hernieuwbaar. De walstroomkasten laten binnenvaartschepen toe om hun dieselmotoren stil te leggen en elektriciteit vanaf de wal af te nemen. Hierdoor zorgt het schip voor betere luchtkwaliteit in de haven en de omliggende woonkernen, voor minder uitstoot van CO2 en stof, en voor minder lawaai. Binnenschippers moeten zich enkel op één website registreren, om alle kasten tussen Gent en Terneuzen te kunnen gebruiken.

Bijna de helft van het goederenverkeer tussen de haven en ‘het achterland’ in North Sea Port gaat over het water met binnenvaartschepen. Dat ‘verduurzamen’ is dus een nuttige investering. Voor de twee walstroomkasten in Gent en de twee in Terneuzen investeerde North Sea Port in het totaal 480.000 euro, waarvan een deel gesubsidieerd werd door Europa.