Nieuw uithangbord naast Boekentoren UGENT OPENT KUNST- EN ARCHITECTUURCENTRUM YANNICK DE SPIEGELEIR

16 februari 2018

02u46 0 Gent Aan de voet van de Boekentoren heeft de Universiteit Gent gisteren een gloednieuw centrum voor architectuur en kunst geopend. De Luikse toparchitect Charles Vandenhove (90) schonk het paviljoen en de bijhorende collectie topkunst . "Dit gebouw wordt geen museum, maar een broedkast voor architectuur en kunst", zegt professor architectuur Bart Verschaffel.

Bij de opening van het prestigieuze paviljoen friste rector Rik Van de Walle even het geheugen op. "In het verleden stonden hier enkele arbeidershuisjes die later plaats maakten voor een wat morsig stuk grond met een fietsenstalling en een verdwaalde zitbank. Uitgerekend op deze plek openen we vandaag een nieuw uithangbord voor onze universiteit. De UGent start hier een nieuw hoofdstuk."





Het studiecentrum voor architectuur en kunst is niet voor niks vernoemd naar de vermaarde Luikse architect Charles Vandenhove (90). De man ontwierp het gebouw, stelde financiële middelen ter beschikking om het centrum te realiseren en schonk zijn uitgebreide collectie kunst aan de UGent, waaronder topwerken van bekende kunstenaars als Christo en Alechinsky. In totaal gaat het om zowat 180 kunstwerken. Het kostenplaatje van het hele project bedraagt ongeveer 3 miljoen euro.





De schenking vormt de basis voor een nieuw onderzoeks- en onderwijsproject van de UGent. De vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen en de vakgroep Architectuur en Stedenbouw zullen samenwerken voor onderwijs en onderzoek over kunstverzamelingen, tentoonstellingsgeschiedenis en -architectuur. "Studenten zullen hier les krijgen met de kunstcollectie van Vandenhove als lesmateriaal", stelt Verschaffel.





De link met de Boekentoren is niet veraf. Als jonge architect reisde Vandenhove naar Zwitserland voor een bezoek aan Henry Van de Velde: de architect die de Boekentoren ontwierp.





Renovatie

Vandaag staan hun creaties broederlijk naast elkaar. Al is het wel nog enkele jaren wachten tot de grondige restauratie van de Boekentoren afgerond is.





Momenteel wordt de gevel onder hoge druk afgespoten. Vanaf midden maart wordt het bovenste deel van de toren weer zichtbaar, als de stellingen worden afgebouwd tot de tiende verdieping. In mei wordt ook het onderste gedeelte weer 'in zijn blootje' gezet om een nieuw laagje te krijgen. De gevelrestauratie zal rond de jaarwisseling klaar zijn. Na het bouwverlof deze zomer start de restauratie van de binnenkant van de Boekentoren, waaronder de leeszaal, de kantoren in de hoofdvleugel en de belvedère. Die fase zal afgerond zijn in het voorjaar van 2021.