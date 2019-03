Nieuw Talentenatelier TAJO laat kwetsbare jongeren proeven van beroepen Yannick De Spiegeleir

12 maart 2019

16u01 0 Gent In Gent start vanaf volgend schooljaar de werking van het nieuwe Talentenatelier voor Jongeren (TAJO). Op initiatief van ondernemers en academici zullen 50 maatschappelijke kwetsbare jongeren elke zaterdag praktijklessen volgen. “Door hen meer perspectief en een hoopvolle toekomst te geven, willen we hen behoeden voor vroegtijdig schoolverlaten”, klinkt het.

De namen die schuilgaan achter het nieuwe initiatief zijn niet de minste. Topondernemer Luc De Bruyckere was decennialang topman bij het voedingsbedrijf Ter Beke. Ook voormalig BPost-topman Johnny Thijs, oud-rector en professor Anne De Paepe, professor Erik De Lembre en onderneemster Claudia Van Egmond zetten hun schouders onder het project.

“TAJO is een ervaringsgerichte zaterdagschool voor maatschappelijke kwetsbare jongeren van 10 tot 14 jaar. Met praktijkateliers en plaatsbezoken willen we deze jongeren de samenleving en zichzelf laten ontdekken. Ons motto luidt: alleen wie kansen krijgt, kan ze grijpen”, verduidelijken Van Egmond en De Bruyckere, die het project deze ochtend voorstelden in aanwezigheid van schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Om de jongeren de kans te bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, organiseert TAJO een driejarige cyclus a rato van 30 zaterdagen per jaar ‘ervaringsleren’: boeiende praktijkateliers gegeven door professionals uit een 15-tal vakgebieden: zorg, recht, journalistiek, media, ondernemerschap, wetenschap, sport en cultuur.

“Met TAJO willen we jongeren motiveren”, zegt Claudia van Egmond, gedelegeerd bestuurder. “Bij TAJO krijgen jongeren een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft opdat ze het belang van ‘je best doen voor later’ beter begrijpen. Om daarna zelfstandig, gemotiveerd en verantwoordelijk keuzes te kunnen maken over hun opleiding en beroep.”

Start in Sint-Amandsberg

“In samenwerking met de stad Gent selecteerden TAJO Sint-Amandsberg als opstartlocatie. “We starten in het Sint-Janscollege met 2 klassen van elk 25 jongeren. Daarbij streven we naar een sterke samenwerking met zowel de ouders , de teams van de basisscholen als de wijkverantwoordelijken. De 7 omringende basisscholen werken alvast enthousiast mee aan de instroom van de jongeren.”

Maar dit is slechts de eerste stap. Op termijn beoogt TAJO enkele honderden Gentse maatschappelijk kwetsbare jongeren van 10 tot 14 jaar een toekomstperspectief te geven.

Inspiratie

TAJO is nieuw in Gent maar het principe van ervaringsgericht weekendonderwijs is elders al met succes uitgetest. TAJO haalt inspiratie uit de IMC Weekendschool in Nederland en uit ToekomstATELIERdelAvenir in Brussel (TADA). Zowel TADA als de IMC Weekendschool zijn succesvol in het laten doorstromen van deze jongeren. “De sociale impact meten is ook voor TAJO van groot belang. Daarom starten we wetenschappelijk onderzoek op in samenwerking met de Universiteit Gent en haar geassocieerde hogescholen om de impact van het initiatief te meten bij de jongeren, hun familie en omgeving”, besluit Van Egmond.