Nieuw: ’t Smaakt verkoopt dagverse maaltijden die je zelf thuis zou bereiden Wouter Spillebeen

01 april 2019

14u49 1 Gent Geen zin om te koken, maar wel in eerlijke, huisbebereide en gezonde kost? Dan kan je voortaan terecht bij Angelique Catternan en haar traiteurzaak ’t Smaakt in de Varendrieskouter in Drongen. “Ik hoop dat dit ooit een familiebedrijfje wordt.”

Angelique studeerde aan de hotelschool en speelt al lang met het idee om een zaakje op te starten. “Ik wilde dat doen voor ik veertig werd”, vertelt ze. “Omdat het bijna zo ver is, heb ik met mijn man gepraat, die ook kok is. Ik wilde mijn job opgeven en de sprong wagen. Als ik het niet probeer, dan weet ik nooit of het kan lukken.”

Zo ontstond traiteur ’t Smaakt. “Wekelijks staat er een nieuw menu op Facebook en op onze website”, legt Angelique uit. “Je kan kiezen tussen vlees, vis en vegetarisch. Iedere voormiddag maak ik het eten en dan verkoop ik het in de winkel. Wie zeker wil zijn dat een bepaald gerecht er nog is, kan ook een bestelling plaatsen. Ook voor evenementen zoals een huwelijk of een receptie kunnen mensen bestellen. Ter plaatse gaan doen we voorlopig niet, want ik baat de zaak alleen uit en het moet haalbaar blijven. Als de zaak echt ontploft, dan kan mijn man bijspringen. Mijn dochter gaat intussen ook naar de hotelschool. Ik hoop dat dit ooit een familiebedrijfje wordt.”

Eigen potten

De gerechten van ’t Smaakt zijn niet alleen vers, maar ook ecologisch verantwoord. Het menu wordt samengesteld op basis van seizoensgebonden producten, de wijn is biologisch geteeld en alle verpakkingen zijn biologisch afbreekbaar. “Eigenlijk zou het zelfs goed zijn als mensen hun eigen potten meebrengen, zo is er helemaal geen afval. We werken samen met partners om alles zo eerlijk en ecologisch mogelijk te houden”, stelt Angelique.

Het allereerste weekmenu van ’t Smaakt en meer informatie over het concept zijn te vinden op www.tsmaakt.be.