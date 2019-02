Nieuw supporterscafé lanceert meteen T-shirts tegen ticketregeling bekerfinale Buffalo’s hebben nieuwe thuishaven in De Zot Sabine Van Damme

17 februari 2019

18u22 0 Gent Aan het Sint-Pietersstation is het vroegere café Zottegem omgebouwd tot ‘De Zot’, een nieuw supporterscafé voor KAA Gent. Dat nam meteen een vliegende start. Bezieler en fervent supporter Mich liet T-shirts maken met ‘De Zot goa nie noar den beker’.

Michel - Mich - Vynckier (36), Buffalo in hart en nieren, gaat niet meer kijken naar de wedstrijden van zijn favoriete club. Niet uit onvrede met de prestaties van KAA Gent of omwille van beslissingen van het bestuur, maar omdat hij nu een café uitbaat. Een Buffalo-café. Hij volgt de perikelen van de club wel op de voet.

“Schandalig, die regeling rond de bekertickets”, foetert Mich. Hij liet meteen T-shirts maken met ‘De Zot goa nie noar den beker’. Op de achterzijde staat dan: ‘Den beker komt noar de zot’. “Omdat het bestuur blijkbaar het gros van de kaarten voor zichzelf houdt, ziet het ernaar uit dat heel veel fans uit de boot zullen vallen. Dus maken we er hier in De Zot zelf een bekerfeest van. Ik zet een tap buiten voor mensen die met de trein naar Brussel vertrekken. De match wordt hier uitgezonden op 5 schermen. Maar ook na de match zal het hier plezant zijn. Net zoals bij alle wedstrijden van de Buffalo’s. Met de tram of de bus zitten we op 5 minuten van het stadion, de fans vinden vlot de weg naar onze après-voetbalfeestjes.”

De Zot is een sportsbar. “Uiteraard draait alles hier om KAA Gent, maar op mijn vijf tv-schermen toon ik eigenlijk alle wedstrijden. Zelfs Club Brugge, als het publiek daarom vraagt, maar dan wel zonder geluid (lacht). Maar rugby of snooker, het kan ook allemaal. Iedereen is hier trouwens welkom om de matchen te bekijken. Bij de halve finale van de Beker zat hier ook een supporter van Oostende. Iedereen liet die mens met rust. Zolang ze geen sjaals of truitjes van andere ploegen aan hebben en hun manieren houden, is iedereen welkom.”

Studenten

“Ik heb mijn hele leven achter de goal gestaan, quasi geen enkele uit-match van de Buffalo’s gemist”, zegt Mich. “Maar ik werkte al 25 jaar in de horeca, en toen café Zottegem over te nemen stond, heb ik mijn kans gegrepen. Ik droomde al lang van een eigen zaak. Ik heb er café De Zot van gemaakt, naar mijn karakter”, knipoogt hij. “De zaak is open sinds eind december, en nam een vliegende start. We worden een echte Buffalo-thuishaven.”

Maar Mich wil meer doen dan alleen een Buffalo-café zijn. In de week zijn studenten er nu al kind aan huis, op vrijdagavond zijn er optredens of dj’s. “En ook tijdens de Gentse Feesten plan ik elke dag wel iets”, zegt hij. “Voor mensen die geen zin hebben in de drukte in de binnenstad, voor echte Gentenaars.”

Café De Zot, Koningin Maria Hendrikaplein 55.