Nieuw stadsbestuur? “Ja, het zal nog lang duren, maar we komen er wel” Armoede, wonen, inspraak en ‘een nieuwe bestuurscultuur’ worden centrale thema’s voor Gent Sabine Van Damme

11 november 2018

13u13 0 Gent Nee, we zijn er nog niet, met dat nieuw Gents stadsbestuur. Dat bleek op Speakers Corner onder de Stadshal. De vier partijen aan tafel zijn er nog steeds niet uit, wie nu de grootste is, de sterkste, de winnaar, en vooral, de burgemeester. “Een stad als Gent verdient het om grondig te praten over hoe en wat, om tot een degelijk bestuursakkoord te komen”, vinden Mathias De Clercq en Filip Watteeuw. “We komen er wel.”

Waarom het zolang duurt? “De partijen moeten elkaar vinden, en een ‘common ground’ vinden”, zegt Mathias De Clercq van open Vld. “Beter een goed akkoord dan een snel akkoord. We moeten ook analyseren waarom we als stadsbestuur niet geslaagd zijn in thema’s waar we hard op ingezet hebben, zoals armoede en wonen. Dat heeft tijd nodig. We praten constructied met 4 partijen, het vertrouwen groeit. Het is duidelijk dat de kiezen Open VLd en Groen vooruit heeft geduwd, democratisch gezien voel je de as van de toekomstige coalitie. Ik heb er vertrouwen in, dat we tot een nieuw, ambitieus toekomstproject komen, en ja, ik zou graag burgemeester zijn.”

Astrid De Bruyker van sp.a reageert verrassend: “Mathias heeft de zaken moeilijker gemaakt dan nodig was, door zichzelf al op verkiezingsavond uit te roepen tot burgemeester zonder coalitie. Ook de plotse klik met CD&V kwam als een totale verrassing, die een impasse veroorzaakt. Wij vinden nog steeds als kartel dat wij aan zet zijn als grootste partij, dat wij de gesprekken leiden.”

Ook Filip Watteeuw geeft toe dat het moeilijk loopt. “Mensen zijn het niet meer gewoon dat het vormen van een stadsbestuur langer dan een dag duurt, terwijl iedereen het normaal vindt dat het maanden duurt om een regering te vormen. Een stadsbestuur is belangrijk genoeg om daar tijd voor te nemen. Maar ik geef toe dat er zaken zijn die wrijven. Open Vld heeft gewonnen, Mathias heeft een schitterende score, maar dat wrijft met het gegeven dat het geen rechtstreekse burgemeestersverkiezingen zijn, de grootste lijst is en blijft het kartel. Opeens is er ook die alliantie met CD&V, ook dat wrijft. En ja, ook de nieuwe verhoudingen binnen het kartel wrijven. Wat Rudy Coddens heeft gedaan – zijn lijsttrekkersplaats na de verkiezingen afstaan aan mij – is enorm moedig van hem. Ik heb daar veel respect voor. Maar ook die verschuivingen vergen tijd. Op 3 januari moet er een nieuw bestuur zijn, en dat zal er zijn. Wonen en armoede zijn problemen die opgelost moeten raken, en er moeten ook andere keuzes gemaakt worden.”

De oppositiepartijen reageren honend. “Er zijn gewoon twee blokken en er is geen eensgezindheid”, zegt Anneleen Van Bossuyt van N-VA. “Zolang de constellatie niet duidelijk is, zal er niks opgelost geraken.” Ook Tom De Meester is scherp. “Er is gewoon een patstelling en ze geraken er niet uit. Het gaat alleen over de sjerp, aan die tafel. Wat moet er afgetast worden? Er zijn 35 debatten geweest! Het gaat hier wel over de toekomst van Gent he!”

Mieke Van Hecke van CD&V bleek meermaals de temperende factor aan de tafel, waarmee ze applaus oogstte bij een groot deel van het talrijk opgekomen publiek. “Ja het kartel ging samen naar de verkiezingen, en CD&V en Open Vld vonden elkaar daarna. He tis perfect legitiem dat elke partij na de verkiezingen mag proberen haar punten in het bestuursakkoord te krijgen. Dat is ten slotte de doelstelling van een partij.

Thibaut Renson, politicoloog verbonden aan het Centrum voor Lokale Politiek van de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent, gaf zijn kijk op de hele zaak. “Nee, het zijn geen rechtstreekse burgemeestersverkiezingen. Maar meestal wordt de stemmenkampioen burgemeester, en dat zit er nu ook aan te komen.” Op zijn vraag of De Clercq of Watteeuw bereid zijn de sjerp af te geven, en tegen welke prijs dan, kreeg hij – uiteraard – geen duidelijk antwoord. “Het gaat niet over de prijs, en we vinden elkaar gestaag”, klonk het. Watteeuw zei wel: “Aan elke job moet je je aanpassen, ik heb al meerdere jobs uitgeoefend, ik heb daar ervaring meer. En ik weet zeer goed dat ik als burgemeester – als ik dat word - op een andere manier aan politiek zal moeten doen dan ik dat als schepen van mobiliteit heb gedaan. Het belang moet altijd Gent end e Gentenaars zijn, en samen met hen duidelijke keuzes maken. Dat wil ik doen.”

Ook werd opgemerkt dat de kleine partijen niet zijn doorgebroken. Volgens de traditionele partijen is dat omdat hun thema’s, zoals integratie en inspraak, meer dan voldoende zijn opgenomen bij henzelf, ook in personen. Toch zijn de stemmen op kleine partijen geen verloren stemmen, vindt Renson. “Het zet andere partijen onder druk om mee te evolueren. Zo zie je dat de partijen steeds meer een afspiegeling van de maatschappij zijn.”