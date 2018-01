Nieuw N-VA-kopstuk meteen voor de leeuwen 30 januari 2018

Het is Anneleen Van Bossuyt menens met haar engagement voor Gent. Pas zaterdagavond werd officieel beslist dat zij - en niet Elke Sleurs - de N-VA-lijst trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen, zondag werd dat algemeen bekend en vanavond zit ze al in een kopstukkendebat. Unizo organiseert het eerste van ongetwijfeld vele debatten die dit jaar zullen volgen. Voor N-VA zou Elke Sleurs komen, maar Anneleen liet weten dat ze het zelf zal doen. Ze is Europarlementslid en dus niet honderd procent op de hoogte van de Gentse dossiers. "Maar ik ben wel op en top Gents en ik ken mijn stad, mijn hele sociaal leven speelt zich hier af."





Behalve Gentse dossiers instuderen moet Anneleen vooral snel op zoek naar een huis op Gents grondgebied, ook al woont ze slechts honderd meter over de 'grens', in Melle. Ze moet zes maanden voor de verkiezingen in Gent gedomicilieerd zijn om te mogen opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Over 2,5 maand dus.





(VDS)